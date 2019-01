Depois de perder o lateral-esquerdo Matheus Destro para o Figueirense, agora o lateral-direito Sávio deixa o clube

publicado em 07/01/2019

O lateral Sávio foi um dos destaques do CAV na Copa Paulista (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Mais um destaque da Copa Paulista 2018 deixou o Clube Atlético Votuporanguense. Depois de perder o lateral-esquerdo Matheus Destro para o Figueirense, agora o lateral-direito Sávio, que foi muito bem com a camisa alvinegra, deixa o clube.