O representante do jogador, Fransérgio Ferreira, ex-técnico da Votuporanguense, faz a intermediação do negócio

publicado em 22/01/2019

O lateral-direito Daniel Alves, jogador do Paris Saint-Germain, negocia compra de parte do Clube Atlético Votuporanguense

Daniel Castro

Fábio Ferreira

O que por algum tempo fi cou no campo dos rumo res, agora foi confirmado pelo representante do jogador Daniel Alves, Fransérgio Ferreira, ex-técnico do Clube Atlético Votuporanguense. O atleta, que hoje atua ao lado de Neymar no Paris Saint-Germain, está interessado em comprar parte do Clube Atlético Votuporanguense.

Nos bastidores a negociação já acontece há cerca de dois meses. Tudo teria começado depois de um reencontro nos Estados Unidos entre o presidente do CAV, Marcelo Stringari, e o ex-técnico da Alvinegra. Ainda neste fim de semana, em São Paulo, antes da estreia da Pantera na Série A2, a diretoria do CAV e Fransérgio estiveram reunidos para acertar os últimos detalhes do contrato que deve ser assinado nesta quarta-feira em Votuporanga.

A informação foi colhida com exclusividade pela Cidade FM, que conversou, ao vivo, com Fransérgio no final do jogo entre Juventus e Votuporanguense, na manhã do último domingo. O empresário, que nos últimos anos dividiu residência fixa entre Barcelona e Miami, confirmou que houve conversas, e reuniões já foram realizadas, e o próprio Daniel Alves está ciente da situação.

“Estamos analisando com carinho. Para mim, óbvio, se isso for efetivado, será um prazer muito grande poder voltar a Votuporanga e ao CAV, clube que eu tenho um carinho muito grande, que me abriu as portas. Espero que tudo dê certo”, afirmou o empresário no microfone da Cidade FM.

O empresário contou ainda que está fazendo toda a intermediação da negociação. “Tomara que dê tudo certo e de alguma forma possamos ajudar a Votuporanguense a crescer cada vez mais. Vamos aguardar o desfecho disso nas próximas semanas”, comentou.

Depois da entrevista, Fransérgio ainda confirmou à equipe da Cidade FM que estará em Votuporanga nesta quarta-feira para acompanhar a estreia do CAV em casa diante do Atibaia, às 16h, na Arena Plínio Marin. A expectativa é que o contrato da compra de parte do CAV seja assinado durante sua passagem pelo município.

A diretoria do CAV ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, já que aguarda a assinatura do contrato para anunciar a parceria. Segundo informações colhidas pela reportagem do jornal A Cidade, o lateral da Seleção Brasileira se tornaria um dos cinco sócios do clube com a compra de 20% da Votuporanguense.

No acordo, o grupo que representa Daniel Alves conduziria e teria participação nas negociações de atletas da Alvinegra para outros clubes. Especula-se que o negócio gira em torno de R$ 1 milhão. Ainda segundo informações de bastidores, com o investimento, o desejo de Daniel Alves e diretoria do CAV é que nos próximos anos o Clube Atlético Votuporanguense construa um Centro de Formação de Atletas de primeira linha.

Velho conhecido

Fransérgio, o nome que está intermediando as negociações entre Alvinegra e Daniel Alves, é um velho conhecido da torcida Alvinegra. Ele foi técnico do CAV entre os anos de 2013 e 2014 quando o clube disputava a Série A3 do Campeonato Paulista.

Na época, ele chegou à Votuporanguense depois de um bom trabalho no comando do Sport Barueri na Segunda Divisão de 2012. O ex-treinador assumiu a Alvinegra depois que o ex-técnico João Martins pediu para sair da equipe, alegando problemas particulares. O então treinador comandou aquele time nas três partidas restantes da A3 em 2013 e depois seguiu como treinador do clube em 2014.

Em fevereiro de 2014, após um empate em 0 a 0 contra o Cotia pela 8ª rodada da Série A3, o técnico procurou a diretoria da Pantera e pediu demissão também alegando problemas particulares. Na ocasião, ele deixou o CAV em 8ª lugar na tabela daquele ano.