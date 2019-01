O experiente centroavante Cristino, 31 anos, estava na Tailândia e também já jogou no Iraque; ele fez a base no Atlético-MG

publicado em 15/01/2019

O centroavante Cristiano da Silva Santos tem 31 anos e nasceu em Pedro Leopoldo-MG (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Aos poucos o centroavante Cristiano está conhecendo melhor a realidade do Clube Atlético Votuporanguense e se entrosando com seus novos companheiros de time. Experiente e com bastante rodagem, o jogador espera corresponder às expectativas. Especula-se que o atleta seja o principal investimento do CAV para a temporada.

O atacante contou que é muito grato à diretoria da Alvinegra pela oportunidade de representar e defender as cores da Alvinegra. “Vim para ajudar o grupo a levar o clube para a primeira divisão do Campeonato Paulista”, comentou.

Questionado sobre a sua expectativa para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A2 e da Copa do Brasil 2019, Cristiano disse que é a melhor possível. “Espero fazer um grande trabalho, ajudar os meus companheiros dentro do campo e estar correspondendo”, acrescentou.

Sobre suas características, o atleta revelou que é um centroavante de mobilidade e não é de ficar parado na área, além de ser um jogador de força. Ele garantiu que o torcedor pode esperar muita luta e garra. “Isso não vai faltar, e espero com a ajuda dos torcedores, no estádio, podermos conquistar nossos objetivos”, falou.

Cristiano fez a sua base no Atlético Mineiro e quando completou 20 anos começou a ser emprestado. Não será a primeira vez que ela atuará na A2, já que defendeu o Rio Branco de Americana.