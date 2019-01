Votuporanguense e Penapolense jogaram na tarde deste sábado (26) na Arena Plínio pelo Paulista da Série A2

publicado em 26/01/2019

O Clube Atlético Votuporanguense voltou a decepcionar o seu torcedor na tarde deste sábado (26) na Arena Plínio Marin. O CAV empatou com o Penapolense por 1 a 1 na terceira rodada da Série A2.

Aos 18 minutos, Thiago César se chocou com seu companheiro e precisou ser levado para o hospital. Como só havia uma ambulância no estádio, foi necessário esperar o veículo voltar. A paralisação foi de mais de 30 minutos.

Aos 26 minutos, Bruno Baio arriscou de longe e a bola explodiu no travessão. Aos 34, Franklin cruzou, a bola foi direto para o gol e Bruno Pianissolla defendeu. Aos 38 a zaga do CAP salvou em cima da linha depois de cabeçada de Bruno Baio.

Aos sete minutos do segundo tempo o CAV abriu o placar. Léo Santos recebeu pela esquerda, fez boa jogada e levantou para Wesley Natã cabecear no canto direito do goleiro Samuel Pires para marcar.

Aos 14 minutos Rafael bateu uma falta perigosa. Aos 30, após falha atrás, a bola sobrou para Jeferson, que chutou de canhota, no canto direito de Bruno Pianissolla para empatar.