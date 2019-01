Keven Eduardo Simões Milani de Paula foi convocado para Seleção Brasileira Sub-18 de Natação Paralímpica

publicado em 12/01/2019

Keven Eduardo Simões Milani de Paula foi convocado para Seleção Brasileira Sub-18 de Natação Paralímpica (Foto: Centro de Formação)

Novamente o trabalho desenvolvido pelo Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga colhe bons frutos. Desta vez, Keven Eduardo Simões Milani de Paula, atleta da equipe paralímpica, foi convocado para a fase de treinamento da Seleção Brasileira Sub-18 de Natação Paralímpica.

A convocação foi realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O CPB informou que o nadador participará dos treinos de 3 a 9 de março em São Paulo.

A presença de Keven Eduardo na Seleção foi comemorada por todos do Centro de Formação. “É uma ótima notícia e começamos o ano com força total”, comentou o coordenador Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.

O ano de 2018 foi bastante positivo para Keven, que foi medalhista nos Jogos Abertos e participou do Circuito Caixa de Natação Paralímpica, em São Paulo. Por conta dos resultados apresentados em toda a temporada, o CPB o convocou para treinar com outros 35 atletas para a definição dos nadadores que formarão a Seleção Brasileira Sub-18. Votuporanga tem um competidor na Seleção Brasileira Sub-21: Erik Bailon Oliveira.

Renovação

Já foi publicado no Diário Oficial do Estado o convênio do Centro de Formação para 2019, no entanto o acordo entre Estado e município ainda não foi assinado. “Não sabemos a situação que se encontra, mas estamos aguardando com ansiedade a renovação do projeto”, disse Xaninho.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.