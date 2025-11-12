O empreendimento é de propriedade do contador e consultor estratégico Fábio Roberto de Oliveira, que é especialista em gestão empresarial

publicado em 13/11/2025

Novo escritório Orbeo traz inovação em contabilidade, finanças e estratégia para Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga ganhou um novo espaço que promete transformar a forma como empresários e profissionais lidam com contabilidade, finanças e planejamento estratégico. Trata-se da Orbeo, um escritório moderníssimo localizado na rua Ivai, 2.527, em pleno centro da cidade. O empreendimento é de propriedade do contador e consultor estratégico Fábio Roberto de Oliveira, de 34 anos, que reúne em um só lugar serviços integrados para quem busca cumprir com as obrigações contábeis e também traçar caminhos sólidos para o crescimento de seus negócios.A Orbeo nasceu oficialmente em 2025, mas é resultado de um processo que começou anos antes, com a trajetória profissional e o planejamento detalhado de Fábio. “A criação da empresa representa a consolidação de um propósito: oferecer soluções integradas que unam contabilidade, finanças e estratégia em um só lugar”.A ideia surgiu da percepção de que a contabilidade, tradicionalmente vista como uma área burocrática e limitada ao cumprimento de obrigações fiscais, pode ser muito mais. Para ele, é possível oferecer um olhar estratégico capaz de auxiliar os clientes a crescer de forma estruturada e segura. “A Orbeo é o reflexo dessa visão: um escritório moderno, consultivo e próximo dos clientes”, acrescenta.O novo espaço se diferencia por apresentar um modelo de atendimento que vai além da execução técnica. A proposta é integrar contabilidade, planejamento financeiro e consultoria estratégica em soluções pensadas sob medida para cada cliente. A Orbeo tem como foco desde pequenos empreendedores e profissionais liberais, que buscam apoio para organizar suas finanças e dar os primeiros passos de forma consistente, até empresas já consolidadas, que necessitam de suporte para tomar decisões complexas e estratégicas. Em todas as frentes, tecnologia, inovação e proximidade com o cliente são os pilares que sustentam o trabalho desenvolvido pela equipe.A trajetória de Fábio é um dos grandes diferenciais por trás do projeto. Formado em Ciências Contábeis, com especialização em gestão empresarial, ele construiu uma carreira sólida de atuação na área contábil, passando por empresas privadas de diferentes segmentos e também pela consultoria estratégica. Essa vivência diversificada lhe proporcionou uma visão ampla, ao mesmo tempo prática e analítica, que agora é aplicada diretamente no dia a dia da Orbeo. Essa bagagem possibilita identificar com clareza os desafios enfrentados por cada cliente e propor soluções que realmente façam sentido para cada realidade.Desde que foi fundada, a Orbeo vem recebendo uma resposta muito positiva por parte da comunidade empresarial e dos profissionais de Votuporanga. O movimento inicial já demonstra a demanda por esse tipo de serviço integrado e diferenciado. Segundo o contador, esse retorno tem sido um estímulo para seguir investindo na proposta que idealizou com tanto cuidado. “A comunidade recebeu a Orbeo com entusiasmo e confiança, e já sentimos a procura de empresários e profissionais que desejam esse atendimento diferenciado. Estamos felizes em ver que nossa proposta está alinhada às necessidades locais”, afirma.Assim, a Orbeo se apresenta como um escritório contábil e ainda como um verdadeiro centro de soluções estratégicas, capaz de apoiar empresários em seus projetos de crescimento e sustentabilidade. Em um cenário em que a competitividade exige cada vez mais preparo, informação e visão de longo prazo, o novo espaço surge como um aliado fundamental para quem busca transformar números em resultados e planejamento em conquistas reais.Mais informações sobre a Orbeo podem ser obtidas no telefone (17) 99753 – 9966, no e-mail contato@orbeo.com.br ou no Instagram @orbeoconsultoria.