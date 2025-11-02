Edição reuniu 25 profissionais e destacou mudanças de comportamento, gestão e estratégia no setor

publicado em 12/11/2025

O seminário ocorreu no Escritório Regional do Sebrae em Votuporanga e reuniu 25 participantes de segmentos como alimentação, agências de viagens, hotelaria, turismo rural e artesanato (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP e o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg) concluíram a segunda edição do Empretec voltado exclusivamente para empreendedores e gestores do turismo. O seminário ocorreu no Escritório Regional do Sebrae em Votuporanga e reuniu 25 participantes de segmentos como alimentação, agências de viagens, hotelaria, turismo rural e artesanato.



O Empretec, metodologia internacional desenvolvida pela ONU, tem foco no desenvolvimento de competências empreendedoras e no aperfeiçoamento da gestão. Para muitos dos presentes, a capacitação representou um ponto de virada.

“Foi desafiadora essa semana. O Empretec me mostrou muitas falhas, tanto na vida profissional quanto no pessoal. Aprendi que eu tenho que ter metas, uma coisa que eu não pensava e não tinha. Isso abriu novos horizontes para mim. Eu já não sou a mesma Martinha”, afirmou Marta Cristina de Assunção, conhecida como Martinha, empreendedora do ramo de pesca e vereadora em Cardoso.

Rafael de Araújo Silva, diretor de uma agência de viagens e participante do seminário, destaca que a experiência o fez repensar decisões e rotinas. “Às vezes a gente tem que dar um break no nosso carro da vida e reavaliar nosso posicionamento. Não paramos para ver como estão nossos planejamentos e metas. No Empretec, saímos da zona de conforto e começamos a reavaliar a empresa para um crescimento real”, disse ele.

Para o Sebrae-SP, a continuidade da parceria com o Cotimarg é estratégica para fortalecer o turismo nos municípios que integram a região. “A importância dessa parceria é justamente uma capacitação continuada, uma transformação para empresários e alguns gestores públicos do trade turístico. O objetivo é melhorar comportamento, gestão e ajudar a mudar o cenário do turismo regional”, afirmou Bruno José dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP e gestor do Empretec na região.

O Cotimarg também reforça a necessidade de investir na formação dos empreendedores. “Identificamos a necessidade de trazer capacitações que agregassem na parte estratégica do turismo. O Empretec é aplicado somente para empresários do segmento e visa ajudar na mudança de comportamento, no networking, na inovação e no contato com outros profissionais do setor”, disse Alexandre Miotto, gerente administrativo do consórcio.