publicado em 24/10/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga tem ganhado, nos últimos anos, muitas franquias. Diversas marcas conhecidas já tentaram se firmar no município, mas acabaram fechando as portas – algumas em poucos meses, outras após alguns anos de funcionamento. Para entender melhor os motivos por trás dessa dificuldade em manter negócios franqueados no município, oconversou com Guilherme Gustavo Lui, consultor de negócios do Sebrae de Votuporanga, que fez importantes esclarecimentos sobre o cenário local e compartilhou dicas valiosas para quem pretende investir em uma franquia e quer evitar os erros mais comuns.Podemos ter os mais diversos motivos e explicações possíveis. Podem variar deste decisões estratégicas dos proprietários, passando por momentos econômicos até chegarmos ao mais recorrente motivo que aflige às MPEs (Micro e Pequenas Empresas): planejamento.A franquia é um modelo de negócio, ou seja, é uma forma, uma maneira, é um formato de empresa. E o formato consiste em: o direito de uso de marca e forma de trabalhar (chamamos isso de operação) é licenciado ao empresário (franquiado) e ele tem que seguir as regras do franqueador (dono da marca e modelo de empresa). Então, franquia é uma empresa que você compra o direto de empreendê-la, em que a gestão é local, mas as regras (fornecedores, preços, quais produtos, cores, marca etc.) é tudo de quem é o dono da marca – chamado franqueador.Muitos empreendem pelo modelo de franquia tendo em mente que pode ser uma forma de empresa mais fácil de gerenciar ou mesmo uma empresa que, por ser franquia, é certeza de sucesso. E isso é um engano.Mesmo que seja uma franquia, trata-se uma empresa. E isso exige planejamento (financeiro, mercadológico, operacional) para essa empresa, mesmo sendo uma franquia, ela seja viável financeiramente (ou seja, dê lucro) e que tenha mercado consumidor para sustentar essa empresa após a euforia de inauguração.Planejamento é a palavra de ordem. Planejar envolve entender se a franquia cabe na cidade que deseja, se tem mercado consumidor suficiente, se os custos são sustentados com o volume de vendas (vendas em curto, médio e longo prazo) e ainda geram lucro. Outro ponto é estudar se o franqueador é uma empresa séria, se dá suporte após abertura e como isso é feito. Estude se a cultura local absorve o impacto da empresa – será muito inovador? Será mais uma opção do mercado? Entenda o objetivo de entrada no mercado para isso cause o seu diferencial competitivo.Euforia e decisões rápidas, baseadas na emoção. Estudar e planejar com calma, dentro da realidade é que faz a diferença.Planejamento é a palavra de ordem para que se faça um bom investimento em Franquia. Por que é importante isso? Franquia, não é garantia de sucesso sem gestão. A franquia é uma empresa como todas as outras e o que precisa saber se haverá sucesso é se ela encaixa na realidade do mercado que você a quer inserir.Não há regra de sucesso ou mesmo um tema que pode ser encaixado como “certo” para que isso tenha sucesso. Há cenários que são positivos e propensos para o sucesso tenha mais chances de acontecer:1 – Verifique assuntos e temas de negócio que você gosta ou que é de seu conhecimento. Por exemplo: gosto muito de atender pessoas, comércio e serviços é um segmento mais inclinado pra você. Gosto de cozinhar, pense então os temas que podemos desenvolver pra isso: marmitas, doces, restaurantes etc.2 – Verifique o mercado. Quando falamos em mercado pense: mercado concorrente (quantos tem neste segmento, o que eles fazer, quem é o líder e o que ele fez para chegar até aqui), mercado fornecedor (quem te fornecerá, qual é o custo disso, tem dedicação exclusiva, prazos, custos, etc.) e mercado consumidor (qual é o tamanho desse mercado, qual é o potencial de compra, e forma que esse mercado gosta de atuar (delivery, presencial, etc.).3 – Faça um plano de negócios! Planeje. Coloque no papel tudo que precisa para abrir, mas faça você mesmo. Vá a campo, pesquise. Visite concorrentes, outras unidades da franquia que pretende abrir. Só você pode ter o 'feeling' do seu negócio.4 – Após abrir, o mercado mudará e esteja preparado para futuras adaptações e mudanças. Quando o mercado tem um novo entrante, o mercado se ajusta. Concorrentes respondem e os consumidores compram por novidade durantes os 2 ou 3 primeiros meses, após isso, é a realidade. E isso precisa ficar atento para que acontece com viabilidade.