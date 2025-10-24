Com o propósito de acolher todas as famílias de forma especial, a Rosa Mística preparou um ambiente de paz e conforto

O Dia de Finados (2 de Novembro) é um momento de profunda reflexão, saudade e homenagens àqueles que já partiram. Pensando em oferecer um espaço de conforto e espiritualidade para as famílias, a Rosa Mística Cemitério e Crematório preparou uma programação especial, unindo diferentes manifestações de fé e um acolhimento caloroso.No feriado de Finados, a manhã será marcada por duas importantes celebrações ecumênicas. Os católicos terão a oportunidade de participar da tradicional Missa de Finados às 7h30 da manhã, que será celebrada pelo Padre Adão. Em seguida, o público evangélico será acolhido no Culto às 10 horas, que terá a celebração do Pastor Jehan Porto, da Família RB.Com o propósito de acolher todas as famílias de forma especial, a Rosa Mística preparou um ambiente de paz e conforto. Durante o evento, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, criando um clima de leveza e acolhimento para adultos e crianças. A proposta é transformar o momento de saudade em uma celebração da vida e da memória, reforçando o carinho e o respeito que marcam essa data tão significativa.Além da programação religiosa, o Rosa Mística Cemitério e Crematório oferece, durante os meses de outubro e novembro, condições especiais na aquisição de jazigos, com parcelamento em até 48 vezes sem juros para os associados Rosa Mística. É uma oportunidade para as famílias garantirem tranquilidade e segurança, com um atendimento humanizado e planos acessíveis.A direção do Rosa Mística reforça o convite a toda a comunidade para participar dessa manhã de fé e esperança. “O Dia de Finados é uma ocasião para lembrarmos com amor de quem partiu, e também para fortalecer a fé e o consolo no reencontro espiritual. Queremos proporcionar um ambiente acolhedor e de paz, para que este dia seja marcado por fé e gratidão”, destaca a equipe organizadora.Para mais informações sobre as celebrações e as condições especiais para aquisição de jazigos, entre em contato pelo telefone: (17) 3422-4684.