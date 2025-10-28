Imortalize lança memorial digital no Dia de Finados em Votuporanga

publicado em 28/10/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste Dia de Finados, a empresa Imortalize apresenta uma proposta emocionante e inovadora que promete transformar a forma como preservamos as lembranças de quem amamos. Trata-se do “Imortalize”, um memorial digital em forma de QR Code, desenvolvido para eternizar histórias, sentimentos e memórias de maneira moderna, acessível e tocante.O lançamento oficial da novidade acontece neste domingo, 2 de novembro, a partir das 7h da manhã, no Cemitério Jardim das Flores, localizado na rodovia Péricles Beline, km 129, em Votuporanga. Durante o evento, visitantes poderão conhecer de perto como funciona o sistema e experimentar essa nova forma de homenagem.O processo é simples e repleto de significado. A família escolhe um dos planos de adesão única, disponíveis em três opções personalizadas, e recebe um QR Code físico em aço inox, resistente ao tempo e gravado com o nome da pessoa homenageada. Ao escancear o QR Code com o celular, é possível acessar um espaço digital exclusivo, criado especialmente para contar a história de vida daquele ente querido. Fotos, vídeos, áudios, depoimentos e uma biografia completa ficam disponíveis em um ambiente seguro e com design elegante, um verdadeiro memorial virtual que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer momento.Segundo os idealizadores da Imortalize, a proposta nasceu do desejo de unir tecnologia, amor e memória em um mesmo gesto. “Nosso objetivo é ajudar as famílias a preservar as histórias e sentimentos que não cabem apenas na saudade. Com o memorial digital da Imortalize, cada lembrança ganha um espaço eterno e acessível”, explica a equipe da empresa. A iniciativa chega para modernizar a tradição do luto, oferecendo uma maneira inovadora de manter viva a presença de quem partiu, conectando o passado e o presente através da tecnologia.Mais do que uma lembrança, o memorial digital Imortalize é uma homenagem duradoura, um gesto de amor que ultrapassa o tempo. “Guarde para sempre as histórias de quem marcou sua vida. Com a @imortalize.qrcode, você transforma lembranças em homenagens únicas e inesquecíveis.”Mais informações sobre o QR Code “A Imortalize ” podem ser obtidas na rua São Paulo, 3049, no centro de Votuporanga, ou pelo telefone e WhatsApp (17) 99777-1506, Instagram @imortalize.qrcode