publicado em 24/10/2025

Festa Costelada Pro Tintas reúne 120 pessoas para a comemoração do Dia do Pintor (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO pintor tem um papel fundamental na sociedade, pois é responsável por transformar e valorizar os espaços, trazendo beleza, proteção e identidade aos ambientes. Comemorar o Dia do Pintor, em 18 de outubro, é reconhecer o talento, a dedicação e o esforço desses profissionais que, com suas cores e pincéis, dão vida às casas, empresas e cidades. Essa data é uma oportunidade de valorizar a profissão, incentivar a capacitação e destacar a importância do trabalho artesanal e artístico que torna o mundo mais bonito e acolhedor. E a Pro Tintas de Votuporanga jamais deixaria essa data passar em branco. Por isso, no sábado (18), no Illuminato Espaço de Eventos, a empresa realizou uma grande festa, um almoço para 120 convidados.Na oportunidade, o casal de proprietários da Pro Tintas de Votuporanga, Evandro Rodrigues e Angela Nascimento, recepcionou a todos com muito carinho e atenção. No cardápio, o prato principal foi uma costela de chão preparada no maior capricho para essa data especial.“A Costelada Pro Tintas teve como principal objetivo valorizar e agradecer os pintores parceiros, reconhecendo a importância e o trabalho de cada um que faz parte do dia a dia da nossa loja. A festa marcou um momento especial de confraternização, alegria e reconhecimento”, destacaram Evandro e Angela, em conversa com a reportagem do jornalO evento também buscou fortalecer o relacionamento entre a Pro Tintas, os pintores e os fornecedores. A empresa também aproveitou a confraternização para divulgar o sorteio da moto da campanha “Acelera Pro Trintas” e outras ações exclusivas para os profissionais da pintura.“A nossa avaliação da Costelada Pro Tintas é extremamente positiva, tanto por parte dos pintores quanto dos fornecedores e da equipe da loja. Os pintores se sentiram realizados, valorizados e felizes por terem um dia dedicado totalmente a eles. O lançamento da campanha ‘Acelera Pro Tintas’ gerou um grande entusiasmo e expectativa entre os profissionais. Muitos pintores e parceiros comentaram sobre o quanto a Pro Tintas se destaca por investir em eventos desse tipo, reforçando o vínculo com seus clientes”, ressaltou a direção da empresa.De forma geral, a Costelada Pro Tintas foi considerada um grande sucesso, atingindo plenamente seus objetivos de homenagear, integrar e fortalecer a parceria com os profissionais da pintura.A Pro Tintas fica na rua Minas Gerais, 3.991, no Patrimônio Novo. O telefone de contato é (17) 3423 – 7290.