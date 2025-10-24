Para falar sobre o tema, a professora Ana Cláudia dos Santos Barão foi entrevistada na rádio Cidade FM 94,7

publicado em 24/10/2025

Para falar sobre o tema, a professora Ana Cláudia dos Santos Barão foi entrevistada na rádio Cidade FM 94,7 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSempre atenta na melhor formação de seus acadêmicos, a Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, instituição que forma profissionais completos, tem destaca a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Para falar sobre o tema, a professora Ana Cláudia dos Santos Barão, docente do curso de Pedagogia da instituição e da rede municipal de ensino de Votuporanga, participou na manhã de ontem de uma entrevista na rádioGraduada em Pedagogia e Ciências Biológicas, mestre em Biologia Animal e especialista em Neurociência e Aprendizagem e em Atendimento Educacional Especializado, a professora explicou que o brincar vai muito além de uma simples forma de passar o tempo.Ela lembrou que muitas pessoas, especialmente as que têm filhos pequenos, utilizam o brincar como uma maneira de entreter as crianças – o que também é válido –, mas ressaltou que é importante compreender o que está por trás desse ato. Segundo Ana Cláudia, é nesse ponto que entra a visão da educação: “na educação, nós vemos o brincar como a principal linguagem da infância, então é a forma que a criança usa para se comunicar, se expressar. É brincando que elas começam a descobrir o mundo e a entender como as coisas funcionam e iniciam também os primeiros aprendizados que vão levar para o resto de suas vidas. Se pararmos para pensar, a nossa vida adulta está interligada com o que aconteceu na nossa infância.”De acordo com a professora, é nos primeiros anos de vida que o cérebro está em pleno funcionamento, com inúmeras conexões sendo construídas e fortalecidas. Nesse processo, a brincadeira atua como um combustível essencial para o desenvolvimento infantil.“E olha que legal: a criança aprende enquanto brinca e brinca enquanto aprende, então não tem como a gente separar o aprender do brincar, principalmente quando a gente pensa nas crianças que estão na educação infantil, que são aquelas de 0 a 5 anos de idade. Então, veja bem: o brincar é tão importante para a criança que até mesmo a legislação traz o brincar como um direito, então ela garante que a criança tem o direito de brincar, e é necessário que os adultos que estão com essa criança, tanto na escola quanto na família, garantam esse direito. Então não tem como a criança ficar sem brincar.”A pedagoga também explicou que existem duas formas de brincar: o brincar livre e o brincar dirigido. O brincar livre é aquele em que a criança conduz a atividade, sem interferência ou objetivo específico. Já o brincar dirigido é planejado por um adulto, com uma finalidade educativa – comum nas escolas e que pode ser praticado em casa pelos pais.Ela reforçou que muitos responsáveis acreditam que é necessário investir em brinquedos caros para estimular o aprendizado das crianças, o que não é verdade. Segundo a professora, na educação infantil, o aprendizado acontece de forma lúdica e natural.A docente destacou ainda que uma percepção ultrapassada é a de que a educação infantil deve preparar as crianças para aprender a ler e escrever formalmente. Hoje, o foco é o desenvolvimento integral da criança, abrangendo os aspectos cognitivo, físico, emocional e social, sendo a brincadeira o principal meio para esse desenvolvimento.“Para aprender as vogais, por exemplo, a criança não precisa ficar todos os dias treinando a escrita na folhinha; ela pode escrever na caixa de areia com graveto, usando os dedos mesmo, pode escrever com tinta em azulejo que ela consegue apagar, a gente pode usar figuras para fazer brincadeiras com ela, então ela relaciona a letra com a figura de um animal, por exemplo.”A professora também ressaltou a importância de reservar momentos para o brincar livre nas escolas: “E isso é importante porque se a gente analisar, tem criança que entra hoje 6h30 da manhã na escola e só sai às 18 horas, são praticamente 12 horas na escola, então se essa criança não brinca na escola, onde que ela vai ter essa oportunidade?”A Faculdade Futura mantém o compromisso com a formação de excelência dos seus alunos. A instituição busca constantemente interligar teoria e prática, proporcionando aos futuros pedagogos uma formação que vai além do amor pelas crianças. O objetivo é que os profissionais compreendam a ciência por trás do desenvolvimento infantil, dominem as legislações educacionais e saibam aplicar esse conhecimento no cotidiano escolar.Durante o curso, os estudantes têm contato com o estudo teórico do desenvolvimento e do aprendizado das crianças, além de participar de atividades práticas. Nelas, confeccionam materiais pedagógicos e jogos educativos que podem ser utilizados em sala de aula. Esses materiais são aplicados durante os estágios e nas práticas pedagógicas, permitindo que os alunos vivenciem situações reais de ensino.Dessa forma, a Faculdade Futura contribui para a formação de pedagogos preparados, criativos e comprometidos com uma educação de qualidade, capazes de compreender e aplicar, na prática, a importância do brincar no desenvolvimento integral da criança.O curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, que tem nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.O processo seletivo é totalmente online e gratuito, permitindo que candidatos de Votuporanga e de toda a região tenham acesso facilitado à inscrição e à prova. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99673-3260 (WhatsApp) ou (17) 3405-1212. Após o contato, o candidato receberá um link para a realização da avaliação, que pode ser feita no conforto de casa ou de forma presencial, diretamente na instituição, localizada na Avenida Vale do Sol, 4.876.