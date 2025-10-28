No Brasil, estima-se que uma pessoa sofra um AVC a cada 5 minutos, e cerca de 100 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência da doença

publicado em 29/10/2025

Dr. João Ricardo Leão (Foto: Santa Casa)

O Dia Mundial do AVC, celebrado nesta quarta-feira, é um alerta global sobre o Acidente Vascular Cerebral, uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo.Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Mundial do AVC (WSO), 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida.No Brasil, estima-se que uma pessoa sofra um AVC a cada 5 minutos, e cerca de 100 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência da doença.A boa notícia: reconhecer os sintomas rapidamente e acionar o socorro imediato salva vidas. Até 90% dos casos podem ser prevenidos ou tratados com eficácia quando o atendimento é rápido.O médico neurologista Dr. João Ricardo Leão ensina um jeito simples de identificar sinais de AVC usando a sigla SAMU:S – de Sorriso:Observe se há assimetria no rosto ou sorriso torto.A – de Abraço:Note se um dos braços está fraco ou cai com facilidade.M – de Música:Ao falar ou cantar, perceba se há dificuldade para articular palavras.U – de Urgência:Se qualquer um desses sinais aparecer, é hora de agir imediatamente!Ligue para o SAMU (192) — quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de sobrevivência e menor o risco de sequelas permanentes.Este método rápido e fácil de lembrar é altamente resolutivo, pois permite identificar o AVC precocemente e acionar o atendimento que pode salvar vidas.O Dr. João reforça: “No AVC, cada minuto faz diferença. Reconhecer os sinais e buscar socorro imediato pode salvar vidas e reduzir sequelas graves.”