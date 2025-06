As qualificações são para área industrial nos setores de logística, informática e operacional

publicado em 18/06/2025

Votuporanga tem cursos gratuitos e qualificação profissional (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Votuporanga tem 64 cagas para cursos gratuitos. As qualificações são ofertadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sest Senat. As qualificações são para área industrial nos setores de logística, informática e operacional.

As capacitações incluem: Frentista, NR 20-Segurança no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, Operador de Guindaste Hidráulico Articulado, Logística-Conceito e Aplicações, NR 35 Segurança no Trabalho em Alturas e Noções Básicas de Informática.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Sest Senat e os interessados devem estar munidos do CPF e RG, comparecendo de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; na sexta-feira, das 7h às 18h; e, no sábado, das 7h às 12h. O Sest Senat está localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Parque Santa Felícia.

Capacitação para Frentistas

Com 15 vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos com Ensino Fundamental Incompleto. Previsto para ser realizado nos dias 22 e 23 de julho, das 18h30 às 21h50.

NR 20 - Segurança no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis

Com 15 vagas disponíveis, direcionados a maiores de 18 anos com Ensino Fundamental Incompleto. Prevista para ser realizado dia 26 de julho, das 18h às 22h.

Operador de Guindaste Articulado

Com 8 vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos com Ensino Fundamental Incompleto. Previsto para ser realizado nos dias 14 e 17 de julho, das 8h às 17h30.

Logística – Conceito e Aplicações

Com 15 vagas disponíveis e direcionado a maiores de 16 anos com Ensino Fundamental Incompleto. Previsto para ser realizado nos dias 14 e 18 de julho, das 18h30 às 21h50.

NR 35 Segurança no Trabalho em Alturas

Com 15 vagas disponíveis e direcionado a maiores de 18 anos com Ensino Fundamental Incompleto. Previsto para ser realizado no dia 27 de julho, das 8h às 12h e 13h30 às 17h30.

Noções Básicas de Informática