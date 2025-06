Os recursos, provenientes do orçamento próprio da Prefeitura, serão destinados à reforma e ampliação do prédio do SAE (Serviço de Atendimento Especializado) da Saúde

publicado em 04/06/2025

Franclin Duarte

Durante a sessão da Câmara Municipal de Votuporanga realizada na noite de segunda-feira (2), os vereadores aprovaram também a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 1,3 milhão. Os recursos, provenientes do orçamento próprio da Prefeitura, serão destinados à reforma e ampliação do prédio do SAE (Serviço de Atendimento Especializado) da Saúde.

De acordo com o projeto de lei, a intervenção tem como finalidade garantir o funcionamento adequado da unidade, que atende pacientes com demandas específicas na área da saúde, como HIV/Aids e coinfecções, como hepatites virais e tuberculose.