A informação ainda não é oficial, mas segundo o edil já inventaram até um “nome bonito” para a obra

publicado em 03/06/2025

O vereador Osmair Ferrari protestou ontem contra a transformação de unidade de saúde do Pacaembu em depósito (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Osmair Ferrari (PL) levou para a tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão desta segunda-feira (2), um assunto que já tem incomodado há alguns dias nos bastidores: a possível transformação do que era para ser um consultório municipal no bairro Pacaembu em um depósito de vacinas. A informação ainda não é oficial, mas segundo o edil já inventaram até um “nome bonito” para a obra.

“Depois do que comentamos aqui, veio a informação de que não se chamará depósito, mas sim Centro de Distribuição de Vacinas e Medicamentos, quer dizer, já arrumaram até um nome bonito”, disse Osmair.

O vereador ainda exibiu um vídeo publicado pelo próprio prefeito Jorge Seba (PSD), quando as obras foram iniciadas, onde o chefe do Executivo afirma que iria implantar ali a primeira unidade de saúde do bairro.

“O prédio já está pronto, aliás, já está ficando até deteriorado e esperamos que o prefeito tome uma posição urgente, junto com a secretária Ivonete, pois os moradores do bairro estão aguardando esse postinho o mais rápido possível, então que inaugura o mais rápido possível essa obra que está parada há mais de um ano e já está com depredação. Com a UPA lotada e o Mini Hospital lotado, com certeza essa UBS no Pacaembu vai ajudar a desafogar os serviços de saúde e espero que não seja um depósito e sim uma UBS para atender a população”, completou.

A obra

A obra mencionada por Osmair trata-se da construção do Espaço Saúde, que integra o Programa Qualivida do Governo do Estado de São Paulo. A obra possui uma área de construção de 251,93m², com terreno cedido pela Prefeitura, com recepção, consultórios médicos, salas de espera, de vacina, de curativo, de procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços.

Assim que concluída, a expectativa era de que nova unidade de saúde pudesse beneficiar cerca de 2,2 mil famílias que hoje são atendidas no Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda, no Jardim Carobeiras junto com os moradores de pelo menos mais três bairros.

Mesmo com equipes reforçadas, toda essa concentração de pessoas em um único Consultório Municipal acaba causando superlotação e, consequentemente, longas filas de espera (de até três meses) para o agendamento de consultas e outros procedimentos.