publicado em 26/06/2025

O vereador Sargento Marcos Moreno solicitou a realização de uma força-tarefa para a retirada de fios pendurados na cidade (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Sargento Marcos Moreno (PL) solicitou, durante a sessão desta semana da Câmara Municipal de Votuporanga, a realização de uma força-tarefa, nos moldes do programa “Votu Mais Limpa”, para a retirada de cabos e fios pendurados em postes espalhados por toda a cidade. A ideia é que todas as empresas de telefonia e internet que atuam na cidade possam ser mobilizadas na iniciativa.Segundo Moreno, além da poluição visual, que deixa a cidade feia, a grande quantidade de fios aumenta o risco de acidentes de trânsito, que podem levar até a morte.“Se um fio desse enroscar no pescoço de um motociclista vai jogar ele no chão, causar um ferimento grave e até a morte. Por isso nós estamos empenhados estamos apresentando essa proposta para acabar com essa situação”, disse o edil.No município já há uma lei, desde 2023, que obriga a Neoenergia Elektro, concessionária de energia elétrica do município, a alinhar os fios ou cabos dos postes e a retirar os fios ou cabos inutilizados sob pena de multa de mais de R$ 4 mil. Assim que a lei foi sancionada, a Prefeitura de Votuporanga e a Elektro reuniram empresas de telefonia e de internet para promover a limpeza, mas houve pouco avanço desde então.De acordo com as provedoras de internet locais, o fato é que a maior parte do volume de cabos pertence a empresas que não participam da ação de retirada e limpeza periódica, fazendo com que o resultado do trabalho por parte dos provedores não demonstre aparente resultado.“Apesar dos esforços para limpeza dos cabos dos provedores locais, que ocorrerem semanalmente, as grandes operadoras não enviam representantes para limpeza, fazendo com que muitos postes continuem poluindo as vias públicas”, diz nota emitida recentemente pelas empresas locais.Em meio à discussão sobre responsabilidades, o problema persiste em Votuporanga e com o registro de acidentes, o que motivou pedidos do autor da lei, o vereador Serginho da Farmácia (PP), por fiscalização.“O que fica muito claro é que não temos fiscalização da Prefeitura. Se a nossa fiscalização não for efetiva, para eles está tudo tranquilo. A cidade está cheia de fios soltos e infelizmente a fiscalização não tem feito a sua parte”, concluiu Serginho.