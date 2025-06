O objetivo da sindicância é garantir a apuração dos fatos com transparência, respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, preservando a integridade da administração pública e a correta aplicação dos recursos e normas

publicado em 18/06/2025

Servidores da Prefeitura Municipal de Votuporanga escapam de punições (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Servidores da Prefeitura Municipal de Votuporanga foram alvos de processos de sindicância, porém, em dois casos recentes, os procedimentos foram arquivados após a conclusão das investigações internas.

No primeiro caso, a Corregedoria Geral do Município apurou uma possível falta na conduta funcional de dois servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração. Após análise detalhada de toda a documentação reunida no processo, a Comissão Sindicante concluiu que não há materialidade nos fatos apurados, nem transgressão de conduta funcional por parte dos servidores sindicados. Diante desse entendimento, foi homologado o Relatório Final elaborado pela Comissão Sindicante, que teve como presidente a corregedora Aline Cristina Dias Domingos, determinando o arquivamento do processo de sindicância.

O segundo caso envolveu a apuração de possíveis irregularidades nas condutas de servidores vinculados ao Pregão Eletrônico 215/2023, lotados na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. Assim como no primeiro procedimento, a Corregedoria Geral do Município conduziu a investigação, analisando toda a documentação anexada aos autos. A Comissão Sindicante avaliou que não foram encontradas provas que comprovem a materialidade dos fatos investigados, tampouco qualquer transgressão de conduta funcional por parte dos servidores envolvidos. Com base nessa conclusão, também foi homologado o Relatório Final da Comissão Sindicante, presidida pela corregedora Aline Cristina Dias Domingos, resultando no arquivamento do processo de sindicância.

Um processo de sindicância dentro de uma prefeitura é um procedimento administrativo interno utilizado para apurar possíveis irregularidades, infrações ou condutas inadequadas cometidas por servidores públicos no exercício de suas funções. Esse tipo de processo tem caráter investigativo e busca esclarecer fatos que possam configurar descumprimento de deveres funcionais, atos contrários às normas internas ou violação de princípios da administração pública.