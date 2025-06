Feira é referência no setor de horticultura e contará com a presença de agricultores de nove municípios do Noroeste Paulista

publicado em 18/06/2025

Considerada uma das principais feiras do setor na América Latina, a Hortitec reúne anualmente centenas de expositores e visitantes (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP levará, nos próximos dias 26 e 27 de junho, missões empresariais com produtores rurais da região de Votuporanga rumo à 30ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), em Holambra. Considerada uma das principais feiras do setor na América Latina, a Hortitec reúne anualmente centenas de expositores e visitantes em busca de inovação, conhecimento técnico e oportunidades de negócios no campo da horticultura.

Ao todo, produtores de nove municípios do Noroeste Paulista integrarão o grupo. As missões sairão de Votuporanga, Álvares Florence, Floreal, São Francisco, Santa Fé do Sul e Turmalina. A ação é promovida pelo Sebrae-SP em parceria com as entidades locais, com o objetivo de aproximar pequenos produtores de novas tecnologias e práticas agrícolas voltadas à intensificação da produção e ao cultivo protegido.

Segundo Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP, a participação na Hortitec representa uma oportunidade estratégica para que os produtores conheçam de perto soluções tecnológicas, produtos e serviços voltados ao aumento da produtividade, sustentabilidade e competitividade do setor hortícola.

“É um evento importante para o produtor, para que ele se atualize e conheça sobre o seu setor. Além da visita aos estandes, a programação permite que eles tenham contato com fornecedores, demonstrações técnicas e troca de experiências entre agricultores e especialistas da área”, disse ela.

A saída das caravanas será na madrugada do dia 26 e 27, com pontos de embarque definidos em cada cidade. Em Votuporanga, o ônibus parte às 2h da manhã, do Sindicato Rural, no dia 26. Em Álvares Florence, a saída será às 1h30, da Casa da Agricultura, no dia 26 e Santa Fé do Sul, a saída também será às 1h30, do Sindicato Rural. Em São Francisco, a partida está marcada para as 2h, na Rodoviária local, no dia 26.

Os produtores de Floreal partirão às 2h da manhã Praça Amélia Sbroogio em Floreal. Já Turmalina, o ônibus de Turmalina sairá às 01h da madrugada do dia 27 de junho, de frente a Prefeitura Municipal de Turmalina.

O retorno dos ônibus à região está previsto para as 17h do mesmo dia.

Confira as cidades, horários e locais de saída:

Álvares Florence

Data de saída: 26/06

Horário: 01h30 (madrugada) da Casa da Agricultura de Álvares Florence

Votuporanga

Data de saída: 26/06

Horário: 02h (madrugada) do Sindicato Rural de Votuporanga

São Francisco

Data de saída: 26/06

Horário: 02h (madrugada) da Rodoviária de São Francisco

Santa Fé do Sul

Data de saída: 26/06

Horário: 01h30 (madrugada) do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul

Floreal

Data: 26/06

Horário: 02h (madrugada) da Praça Amélia Sbroogio, bairro Centro. Rua Nercio de Godoy, em Floreal

Turmalina

Data: 27/06

Horário: 01h (madrugada) da Prefeitura de Turmalina