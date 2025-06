Parceria vai levar um ônibus para a feira em Holambra; ideia foi preparar os produtores que vão para o evento em busca de inovação

publicado em 25/06/2025

A proposta foi preparar os produtores para participarem da feira e que consigam se engajar com as inovações (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Turmalina, em mais uma ação no município, capacitaram um grupo de produtores rurais que irão participar da Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec). A ação foi realizada na noite da segunda-feira, 23 de junho.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP Francisco Emidio Marques, a proposta foi preparar os produtores para participarem da feira e que consigam se engajar com as inovações, parcerias e novidades que a Hortitec possa oferecer.

Foi aplicada a capacitação de inovação e gestão na horticultura familiar, que trabalhou os aspectos da agricultura familiar dentro do ramo de hortas - uma vertente do agronegócio de Turmalina que tem se desenvolvido e se tornou um importante braço da economia local.

A missão para a Hortitec sairá no dia 27 de junho em frente à Prefeitura de Turmalina, por volta de 1h. Os produtores passarão o dia na feira, onde terão tempo para conhecer todos os estandes e parceiros do Sebrae-SP. A volta está prevista para as 17h, do mesmo dia.

Estiveram presentes no encontro a vice-prefeita Márcia Aparecida Fernandes Alves, a agente do Sebrae Aqui Flávia Graciela Nitani Bigaran Jacomassi e a secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Ariane Flávia Pretto Cavalhero.

Mais projetos com a prefeitura

O Sebrae-SP esteve, na última segunda-feira (23), na Prefeitura de Turmalina para uma apresentação formal do novo gerente regional do Escritório de Votuporanga, Jorge Zanetti, e discussão das ações que têm sido implementadas para o desenvolvimento da cidade.

O ponto alto da reunião foi a realização do esboço de ações para melhoria e implementação da feira e loja colaborativa no município. Além da implementação da Educação Empreendedora, com a chegada do Jovens Empreendedores Pequenos Passos (JEPP) no município.

A Educação Empreendedora do Sebrae é uma abordagem ao ensino e à aprendizagem que contribui com o desenvolvimento de competências empreendedoras junto a estudantes, educadores e gestores educacionais.