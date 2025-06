A operação conjunta tinha como objetivo de combater a criminalidade na região central de Rio Preto, com foco especial no tráfico de drogas

publicado em 12/06/2025

A operação foi realizada em áreas que, segundo denúncias, apresentam grande circulação de usuários de drogas (Foto: Rogério Pedrozo/TV TEM)

Da redação

A Polícia Militar, em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal), deflagrou anteontem, uma operação conjunta com o objetivo de combater a criminalidade na região central de São José do Rio Preto. O foco da ação é o combate ao tráfico de drogas.

De acordo com a GCM, a ação concentrou-se na fiscalização de pontos de comércio de materiais recicláveis localizados nas imediações da linha férrea, além da Praça Dom José Marcondes — áreas que, segundo denúncias, apresentam grande circulação de usuários de drogas e de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A operação visou tanto a identificação de produtos de origem ilícita quanto a repressão ao tráfico de entorpecentes.

A iniciativa foi motivada por reiterados pedidos de moradores e usuários do transporte coletivo, que relataram sensação constante de insegurança e temor diante do aumento da criminalidade na região central da cidade.

Ao final da operação, a GCM divulgou um balanço: 29 pessoas foram abordadas, sendo que um indivíduo procurado pela Justiça foi capturado e um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, uma motocicleta foi recolhida por irregularidades, e quatro imóveis suspeitos foram vistoriados pelas equipes.