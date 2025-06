Depois de participar da recepção ao governador Tarcísio de Freitas na região, o prefeito embarcou para São Paulo em busca de recursos

publicado em 26/06/2025

Jorge Seba e o secretário municipal de governo, Alexandre Giora, se reuniram com o secretário de Governo Gilberto Kassab (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSD) esteve em São Paulo ontem, acompanhado do secretário municipal de Governo, Alexandre Giora, para tratar da duplicação da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) e protocolar novos pedidos de investimentos para Votuporanga. A agenda ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.A obra, que já conta com ordem de serviço publicada no Diário Oficial do Estado desde dezembro de 2024, prevê a duplicação da pista entre o entroncamento com a Rodovia Euclides da Cunha e o Centro de Eventos Helder Henrique Galera, que recebe grandes feiras e encontros de destaque regional e nacional. O projeto também inclui a construção de um novo trevo de acesso ao Centro de Eventos, além do pontilhão que dará ligação ao 6º Distrito Industrial.Durante a visita, o prefeito também solicitou ao secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, a intercessão para liberação da licitação da nova escola estadual no bairro Pacaembu."O Pacaembu é um bairro que cresce rapidamente e essa é uma demanda importante da população. Já entregamos escola municipal, creches e, nos próximos dias, o novo posto de saúde. Mas precisamos do apoio do Governo do Estado para viabilizar essa escola estadual, fundamental para nossas crianças e jovens", afirmou Jorge Seba.Segundo o prefeito, Kassab foi solícito ao pedido e demonstrou total disposição em colaborar, destacando que levará as demandas diretamente ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)."O crescimento de Votuporanga como líder regional torna a duplicação da Péricles Bellini uma obra essencial. Já existe ordem de serviço, mas viemos pedir agilidade na execução. Também protocolamos outros pedidos estratégicos para atender o avanço da cidade", completou Seba.Além da Péricles Bellini e da escola no Pacaembu, foram protocoladas outras solicitações junto aos setores técnicos do Estado, com foco em infraestrutura urbana e melhoria da qualidade de vida em Votuporanga."O governo Jorge Seba está comprometido com o desenvolvimento de Votuporanga. Nossa ida a São Paulo teve como objetivo destravar as parcerias já firmadas com o Governo do Estado e garantir que os investimentos avancem. Não estamos falando de intenções, mas de projetos e obras concretas que precisam de execução urgente", afirmou Giora.