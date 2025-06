O presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga, engenheiro ambiental Osmair Rossini de Caires, celebrou os resultados do evento “Votuporanga na trilha do desenvolvimento profissional”, realizado com apoio do Sistema Confea/Crea/Mútua. O encontro reuniu profissionais e estudantes em torno de debates sobre inovação, responsabilidade técnica, fiscalização e valorização da engenharia.

A programação do evento contou com três atividades centrais: o curso “Engenharia Pública na Prática: Obras e Meio Ambiente sob o Olhar do Tribunal de Contas”, ministrado por Sandro Bernardes; o minicurso “Eventos Temporários sob o Olhar Técnico: Fiscalização e Responsabilidades”, conduzido pela engenheira civil Mara Regina Pagliuso; e a palestra “Produtividade, Sustentabilidade e Negócios: Do Agro ao Shark Tank”, apresentada pelo engenheiro agrônomo e empresário Rafael Martins.



Além dessas atividades, o evento contou com uma roda de conversa sobre ética profissional, reunindo associados, convidados e lideranças locais em um espaço de diálogo institucional e técnico, fortalecendo o vínculo entre profissionais e o Sistema Confea/Crea/Mútua.



Para o presidente Osmair Rossini de Caires, a ação foi uma oportunidade de fortalecimento institucional: “Foi um evento completo, técnico e gratuito, com temas atuais e um público participativo. Conseguimos alcançar diversas pessoas e reforçar o papel do nosso sistema profissional na valorização da profissão”, afirmou.