publicado em 05/06/2025

A distribuição gratuita será realizada hoje, das 8h às 11h, na sede da Autarquia, localizada na Rua Pernambuco, nº 4.313 (Foto: Saev)

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta-feira, a Saev Ambiental realiza uma ação especial voltada à conscientização e preservação da natureza: a doação de mudas de ipê, uma das árvores mais simbólicas do Brasil.

A distribuição gratuita será realizada nesta quinta-feira, das 8h às 11h, na sede da Autarquia, localizada na rua Pernambuco, nº 4.313. A ação é gratuita e visa incentivar o plantio de árvores e o cuidado com o meio ambiente, reforçando o compromisso da Saev Ambiental com a sustentabilidade e o bem-estar da população. As mudas de ipês são do Viveiro Municipal, que fica localizado em anexo ao Horto Florestal.

“Nosso objetivo com a distribuição de mudas de ipês é despertar na comunidade o sentimento de responsabilidade ambiental. O plantio de uma árvore é um gesto simples, mas com grande impacto para o futuro. Queremos que as pessoas levem uma muda para casa e se tornem agentes de transformação”, destaca Luciano Passoni, superintendente da Saev Ambiental.