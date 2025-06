O evento solidário, que visa levantar recursos financeiros para a entidade, reuniu mais de 500 pessoas e superou as expectativas

publicado em 17/06/2025

Terceira edição da Queima do Alho da Comunidade Pater Noster reuniu muitas pessoas no Pampa Ville (Foto: Divulgação)

A terceira edição da “Queima do Alho” da Comunidade Pater Noster, de Votuporanga, foi um sucesso no último domingo, no Rotary 8 de Agosto, no Pampa Ville. O evento solidário, que visa levantar recursos financeiros para a entidade, reuniu mais de 500 pessoas e superou as expectativas.

“Hoje a palavra é gratidão. Gratidão a todas as pessoas que adquiriram ingresso. Foi uma festa familiar, uma festa respeitosa, de alegria e que reuniu pessoas de várias cidades: do Rio de Janeiro, Pedranópolis, Meridiano, Valentim Gentil, Parisi, Campinas, Ribeirão Preto. Foi uma festa em que podemos resgatar um pouquinho da tradição da queima do alho”, contou Elaine Medalha, presidente da Comunidade.

O cardápio – preparado pela comitiva Cultura Caipira, de Mirassol – teve arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca, carne frita no tacho; o acompanhamento foi salada caipira e a saída, caldo de mandioca. O evento contou ainda com degustação de doces e de queijos do Laticínio Saboroso, além de cachaças. “Uma comida maravilhosa, com a riqueza dos detalhes na decoração para resgatar essa tradição”, comentou.

A animação ficou por conta de Jhenifer Tomaz e Pedro Abrante, Maithana Omiri, Nathan Violeiro, Felipe Santana, A Mala e Gabriel e Santiago. “Tudo foi maravilho. Enfim, nós alcançamos o nosso objetivo que era levar uma festa bonita e ao mesmo tempo arrecadar fundos para a nossa comunidade que tanto precisa. Então, a palavra é gratidão”, concluiu Elaine.

O projeto da Comunidade conta com doações e venda de pães. Hoje o grupo atende 70 crianças semanalmente com pão e leite, sendo mais de 600 litros de leite mensais e mais de 300 pães, além de atividades para o desenvolvimento lúdico, educacional e emocional voltados a crianças e suas famílias.