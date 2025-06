A reportagem do jornal A Cidade fez um levantamento junto às farmácias do município e constatou que é grande a procura

publicado em 21/06/2025

De acordo com um estudo recente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade (Foto: Freepik)

A procura pelo medicamento Mounjaro, mais uma “canetinha de emagrecimento”, tem sido intensa em Votuporanga. Um levantamento realizado pela reportagem do jornal A Cidade junto a várias farmácias do município constatou que, no dia das ligações telefônicas, nenhuma drogaria possuía o medicamento disponível em estoque.

Algumas farmácias, inclusive, informaram que estão com lista de espera para atender os clientes interessados assim que o produto chegar. A demanda reflete uma tendência observada no município, onde muitas pessoas parecem estar migrando do uso do Ozempic para a Mounjaro. A crescente busca se intensificou após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar recentemente o uso da Mounjaro para o tratamento da obesidade no Brasil. Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, o medicamento tem como principal substância a tirzepatida, indicada inicialmente para o controle da diabetes tipo 2. A decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União (DOU), permite que o medicamento seja utilizado também por pessoas com sobrepeso que apresentem ao menos uma comorbidade associada, como pré-diabetes, hipertensão ou apneia do sono.

A Mounjaro chegou às farmácias brasileiras em maio e já se tornou uma febre em diversas cidades do país, incluindo Votuporanga. Segundo especialistas, o medicamento é considerado atualmente um dos mais eficazes no tratamento da obesidade, atuando no cérebro para reduzir a fome e o desejo por comida.

O cenário ocorre em um contexto global preocupante. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet, com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. No Brasil, dados do levantamento Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) indicam que 24,3% dos adultos são obesos.

Apesar da aprovação da Anvisa, médicos alertam que o uso do Mounjaro deve ser feito com prescrição, ajuste de dosagem e acompanhamento profissional. A utilização sem orientação pode trazer riscos à saúde, como insuficiência renal, hipoglicemia, problemas na absorção de nutrientes e até o efeito rebote, quando o paciente volta a ganhar peso após a suspensão do medicamento.

Mesmo com a “moda” do Mounjaro, o Ozempic ainda tem grande procura. O Ozempic é um medicamento injetável à base de semaglutida, indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, quando a dieta e o exercício físico não são suficientes para controlar os níveis de açúcar no sangue. Ele age estimulando a liberação de insulina e reduzindo a produção de glucagon, auxiliando no controle da glicemia. Além disso, Ozempic pode auxiliar na perda de peso, mas seu uso principal é para o controle do diabetes.