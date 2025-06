O evento é organizado pela Apae local em parceria com a Federação das Apaes do Estado de São Paulo

publicado em 27/06/2025

A Apae de Votuporanga organiza o evento ao lado da Feapaes-SP (Foto: Divulgação/Apae)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será sede da XXI edição estadual das Olimpíadas Especiais das Apaes. O evento, que ocorre de 28 de julho a 2 de agosto, é organizado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) local em parceria com a Federação das Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes-SP).Segundo os organizadores, a expectativa é que aproximadamente 1.000 pessoas participem das atividades, entre atletas, técnicos e acompanhantes, vindos de diversas regiões do estado. As competições contarão com nove modalidades esportivas adaptadas, abrangendo diferentes faixas etárias e níveis de habilidade.O evento tem como finalidade promover a inclusão social, celebrar a diversidade e valorizar as capacidades de pessoas com deficiência. Além das disputas esportivas, as Olimpíadas têm como propósito fortalecer a autoestima dos participantes e ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância da acessibilidade e da superação de barreiras.A iniciativa busca proporcionar um ambiente de respeito, estímulo e visibilidade para os atletas, destacando o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social.A XXI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes contará com modalidades como atletismo, basquetebol, futsal, futebol de sete, voleibol adaptado, natação, tênis de mesa, dama e dominó. “O evento é uma verdadeira celebração da superação, da diversidade e da inclusão, oferecendo um espaço único de integração e respeito pelas capacidades individuais. Além disso, as Olimpíadas Especiais são uma excelente oportunidade para empresas e patrocinadores se associarem a uma causa social de grande impacto. Ao apoiar este evento, as marcas ganham visibilidade e contribuem diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, destacam os organizadores.