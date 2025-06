Primeira mulher a ocupar a presidência da ACV em toda a sua história segue para segundo mandato

Primeira mulher a ocupar a presidência da ACV em toda a sua história segue para segundo mandato (Foto: ACV)

A empresária Natália De Haro foi reeleita presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) para o biênio 2025/2026. A eleição ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), no auditório da ACV, reunindo associados e membros da diretoria. A chapa única foi eleita por aclamação dos empresários presentes.Durante a assembleia, também foi apresentado o balancete financeiro da atual gestão (2024/2025), liderada por Natália, que encerra seu primeiro mandato com resultados expressivos. Na ocasião, foram divulgados ainda os nomes dos integrantes da nova diretoria, bem como dos conselhos Consultivo e Fiscal que assumirão oficialmente em cerimônia de posse marcada para o dia 24 de julho, às 19h30, no auditório da entidade.Primeira mulher a ocupar a presidência da ACV em toda a sua história, Natália De Haro tem se destacado por uma gestão moderna e participativa. Formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas, a empresária atuou por mais de uma década em renomadas agências da capital paulista, como a W/Brasil e a Publicis, atendendo marcas como Oral B e Arno.Filha de Vera Lúcia e do comerciante Sebastião De Haro, fundador da tradicional Loja De Haro, Natália retornou a Votuporanga após 13 anos em São Paulo para assumir os negócios da família. Atualmente, é responsável pela administração da loja, que celebra 77 anos de história no comércio local.Entre as ações de destaque em sua gestão está a criação da Rede de Negócios Delas, um movimento dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino no município, que tem promovido encontros, capacitações e parcerias estratégicas voltadas às mulheres empreendedoras.Em celebração ao Dia do Comerciante, a ACV promove no próximo dia 13 de julho, um almoço especial na AABB. O evento contará com a tradicional Queima do Alho da comitiva Devotos de Tião Carreiro, música ao vivo e sorteio de brindes para os participantes. Os convites já estão à venda e podem ser adquiridos pelo telefone (17) 3426 – 4044.