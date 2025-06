O tema já tem gerado ampla discussão na cidade e nas redes sociais. Diante disso, Serginho afirmou ser necessário deixar clara sua posição contrária à proposta

publicado em 10/06/2025

O vereador Serginho da Farmácia disse que é contrário ao projeto que tramita na Câmara para sepultar animais nos cemitérios locais (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Serginho da Farmácia (PP) utilizou parte de seu tempo na tribuna da sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite de segunda-feira (9), para manifestar sua contrariedade ao projeto que tramita na Casa de Leis e que prevê o sepultamento de animais nos cemitérios do município. Segundo o edil, a proposta é inaceitável.

Para entender, o vereador Emerson Pereira (PSD) protocolou no legislativo local um projeto que busca autorizar o sepultamento de animais domésticos (cães e gatos) em cemitérios públicos e privados da cidade. A iniciativa, de acordo com o autor, atende a uma demanda crescente da população, que enxerga os bichos como parte da família.

O tema já tem gerado ampla discussão na cidade e nas redes sociais. Diante disso, Serginho afirmou ser necessário deixar clara sua posição contrária à proposta.

“Fui questionado por várias pessoas a respeito desse projeto. Ele já foi apresentado em 2024, quando os autores foram os vereadores Meidão e Chandelly, mas não teve sequência devido a vício de iniciativa. Quero deixar bem claro que respeito muito o trabalho do vereador Emerson Pereira, mas, se esse projeto prosperar, terá o voto totalmente contrário deste vereador. Acho um absurdo. Tenho sete cachorros em casa, amo todos, mas defendo que cada um fique no seu espaço”, afirmou Serginho.

O vereador foi além e reforçou sua posição de que sepultar animais no mesmo local destinado a pessoas é inadmissível. “Não vou aceitar enterrar um animal no mesmo túmulo onde está meu avô, onde pretendo enterrar meu pai, meu filho, enfim. Não aceito. Sou a favor de criarmos uma lei, com o apoio da iniciativa privada, para a criação de um cemitério pet. Aí sim, tudo bem, cada um no seu espaço. Mas jamais aceitarei colocar um cachorro no mesmo túmulo dos meus avós. Não admito esse tipo de situação. Respeito a opinião de todos, mas essa é a minha”, concluiu.

Emerson Pereira acompanhou o pronunciamento do colega e disse respeitar sua opinião, explicando que a proposta tem justamente o objetivo de fomentar o debate sobre formas de proporcionar uma despedida digna aos animais de estimação, os quais, reforçou, são considerados verdadeiros membros da família por muitas pessoas.