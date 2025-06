MedSeg Saúde e Segurança do Trabalho e Proseg Soluções em EPIs agora atendem juntas em um só local, oferecendo soluções completas em saúde ocupacional e proteção ao trabalhador

publicado em 21/06/2025

A MedSeg Saúde e Segurança do Trabalho e a Prosegue Soluções em EPIs estão na avenida Augusto Paes (Foto: Divulgação)

A MedSeg Saúde e Segurança do Trabalho e a Proseg Soluções em EPIs estão de casa nova! Duas referências em Votuporanga quando o assunto é segurança do trabalho, saúde ocupacional e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), as empresas acabam de reinaugurar em um novo endereço, mais moderno, espaçoso e funcional. Agora, elas estão atendendo na avenida Antônio Augusto Paes, nº 4.125, permanecendo no mesmo bairro, porém em um espaço projetado para oferecer mais conforto, agilidade e excelência no atendimento.

Com a mudança, MedSeg e Proseg passam a atuar de forma integrada em um único local, criando um ambiente completo onde empresas e profissionais encontram desde consultoria técnica especializada até a compra dos EPIs necessários para garantir a segurança de suas atividades.

MedSeg: Excelência em segurança e medicina do trabalho

Com forte presença no mercado regional, a MedSeg Saúde e Segurança do Trabalho é especializada em serviços voltados à prevenção de acidentes, proteção à saúde do trabalhador e conformidade com as exigências legais das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho.

Entre os principais serviços oferecidos pela MedSeg estão:

• Laudos técnicos obrigatórios, como o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), laudo de insalubridade, de periculosidade e outros documentos que avaliam e registram as condições do ambiente de trabalho;

• Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), desenvolvido de forma personalizada para cada cliente, com o objetivo de identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais, promovendo ambientes de trabalho mais seguros;

• Treinamentos e capacitações voltados à segurança do trabalho, abordando temas como uso correto de EPIs, prevenção de acidentes, combate a incêndios, trabalho em altura, espaço confinado, entre outros;

• Gestão médica ocupacional, com a realização de exames admissionais, demissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e de mudança de função, garantindo que as empresas estejam em dia com suas obrigações legais e promovam o bem-estar de seus colaboradores.

Além disso, a MedSeg se destaca pelo atendimento personalizado, com suporte técnico contínuo para empresas de diversos segmentos, oferecendo sempre soluções sob medida de acordo com as particularidades de cada cliente.

Proseg: Tudo em EPIs com qualidade, variedade e confiança

Já a Proseg Soluções em EPIs atua na comercialização de equipamentos de proteção individual e coletiva, fundamentais para preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores em diferentes áreas de atuação. Agora, com a integração ao novo espaço da MedSeg, a Proseg reforça seu compromisso de ser uma fornecedora ágil, confiável e com ampla variedade de produtos.

Entre os principais itens disponíveis estão:

• Capacetes, óculos, protetores auriculares e máscaras;

• Luvas para diversos tipos de atividades (químicas, térmicas, abrasivas, entre outras);

• Calçados de segurança;

• Cintos e talabartes para trabalho em altura;

• Roupas e vestimentas especiais de proteção;

• Sinalização de segurança e equipamentos de proteção coletiva (EPCs).

A presença da Proseg no mesmo local da MedSeg facilita a jornada do cliente, que pode realizar todos os processos de análise técnica, orientação e aquisição dos EPIs necessários em um só lugar, com praticidade, economia de tempo e atendimento especializado.

Um novo espaço para uma nova fase

A nova sede representa uma etapa importante no crescimento das duas empresas. Com ambientes mais amplos, salas estruturadas para treinamentos, consultórios modernos e área de atendimento comercial integrada, MedSeg e Proseg reafirmam seu compromisso com a excelência, a inovação e o cuidado com a saúde e a segurança no trabalho. Além de proporcionar mais comodidade aos clientes, o novo espaço também foi planejado para promover eficiência nos processos internos, ampliando a capacidade de atendimento e reforçando a qualidade dos serviços oferecidos.

Visite e conheça as novas instalações!