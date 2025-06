Prefeito de Votuporanga representou todos os prefeitos da região no palanque, durante a cerimônia de entrega de moradias populares

publicado em 25/06/2025

O prefeito Jorge Seba recepcionou ontem o governador Tarcísio de Freitas em agenda por Rio Preto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), participou ontem da recepção ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Rio Preto. O evento marcou a entrega de 212 unidades habitacionais no Residencial José Bernardes Coelho e reuniu lideranças políticas de toda a região. Seba representou oficialmente os prefeitos do noroeste paulista no palanque montado para a solenidade, reforçando o protagonismo de Votuporanga nas articulações regionais e no diálogo com o governo estadual.Até o final de semana havia a expectativa de que a agenda do governador na região se estendesse a Votuporanga, para a inauguração da escola estadual no bairro Colinas e da creche no Jardim Carobeiras. As inaugurações, no entanto, devem ficar para outra data em razão de outros compromissos de Tarcísio, que já se comprometeu a visitar Votuporanga para participar da abertura das Olímpiadas Especiais das Apaes, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto.“Durante o evento, tive a oportunidade de conversar com o governador Tarcísio, que mais uma vez demonstrou ser um líder acessível, aberto ao diálogo e atento às demandas dos municípios. Falei sobre os desafios habitacionais de Votuporanga, que ainda afetam especialmente a população de baixa renda e os trabalhadores. Reforcei nosso compromisso em buscar soluções para reduzir esse déficit e garantir moradia digna para quem mais precisa”, disse o prefeito.Durante o cerimonial Votuporanga também foi bastante citada por conta do projeto de desfavelamento que está em andamento na cidade. O governador Tarcísio lidera agora um forte movimento para acabar com as favelas no Estado e o município foi citado como um dos exemplos desse movimento, ao lado de projetos como a da favela do Moinho, na capital paulista.“Aproveitei também para convidar o governador a estar conosco em Votuporanga, participando da entrega de obras importantes e estruturais que estão mudando a vida das pessoas — como o projeto de desfavelamento e outros projetos habitacionais. Ele prontamente aceitou e ainda deixou claro que grandes anúncios para Votuporanga virão em breve”, completou Jorge Seba.Além da entrega das moradias, o governador também anunciou o repasse de R$?16 milhões para o Hospital de Base de Rio Preto, que será utilizado na criação de alas especializadas para tratamento de queimaduras e cirurgias de fendas palatinas. O anúncio teve apoio do deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos).“Essa é uma luta antiga de muitos profissionais da saúde e de toda a população de Rio Preto e região. Hoje, com o apoio do governador Tarcísio, conseguimos transformar esse sonho em realidade”, afirmou Campetti.Referência nacional em procedimentos de alta complexidade, como cirurgia cardíaca pediátrica, o Hospital de Base é o maior complexo hospitalar do interior de São Paulo e a unidade com maior número de atendimentos pelo SUS no Estado em 2024 — e a segunda do País.“São R$ 7 milhões para o Centro de Tratamento de Queimados para ampliarmos a possibilidade de tratamento de queimados aqui na região, uma ala totalmente nova do Hospital de Base dedicada a isso. Também investimos R$ 9 milhões para o centro de tratamento de fendas palatinas. Sabemos que temos que dar todo o suporte para a Saúde na região de São José do Rio Preto e estamos caminhando em iniciativas como o Hospital de Mirassol, que teve R$ 40 milhões de investimento e vai contar 175 leitos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.