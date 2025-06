A Prefeitura de Votuporanga realizará uma Audiência Pública para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança

publicado em 04/06/2025

A zona Sul de Votuporanga deve ganhar um novo empreendimento imobiliário (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

Daniel Marques

A zona Sul de Votuporanga deve receber um novo prédio residencial com nove andares e um total de 100 apartamentos. O empreendimento deverá ser construído no bairro Cidade Nova, nas proximidades da empresa Ciafer, na rua Javari.

A Prefeitura de Votuporanga realizará uma Audiência Pública para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no dia 18 de junho, uma quarta-feira, a partir das 15h30, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT), localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112, no Loteamento Jardim Alvorada.

A reunião tem como objetivo apresentar e aprovar as medidas mitigadoras relacionadas ao empreendimento classificado como Residência Multifamiliar de nove pavimentos, com 100 unidades habitacionais, que será implantado no imóvel situado na rua Javari.

Medidas mitigadoras são ações, estratégias ou intervenções adotadas com o objetivo de minimizar, reduzir ou compensar os impactos negativos que uma determinada atividade, obra ou empreendimento pode causar ao meio ambiente, à infraestrutura urbana, à mobilidade, ao bem-estar social ou à qualidade de vida da população.

No contexto de empreendimentos imobiliários, como a construção de um prédio, as medidas mitigadoras podem incluir, por exemplo, melhorias no sistema viário, implantação de áreas verdes, controle de ruídos, adequações no sistema de drenagem, ampliação de equipamentos públicos (como escolas e postos de saúde), e ações para garantir a segurança e a circulação adequada de veículos e pedestres.

Essas medidas são geralmente apresentadas e discutidas em audiências públicas, como parte do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), para que a sociedade, autoridades e técnicos avaliem se os impactos potenciais do projeto foram devidamente considerados e se as soluções propostas são suficientes para proteger os interesses da comunidade local.

De acordo com a Prefeitura, ficam convocados, conforme os cadastros municipais, os moradores e proprietários de imóveis localizados num raio de 100 metros do empreendimento. Assim, devem participar da audiência moradores e proprietários das seguintes vias: rua Javari, rua José Abdo, rua Maranhão, avenida Prestes Maia, rua Espírito Santo, rua das Camélias, Praça Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, rua Cavenagui e rua Sebastião Etore Polidoro.