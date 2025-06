O evento aconteceu das 19h às 22h, na sede da instituição de ensino, com entrada gratuita para alunos e comunidade externa

publicado em 13/06/2025

Faculdade Futura realiza a 1ª Feira de Tecnologias “Do Passado ao Futuro” (Foto: Futura)

Nos dias 3 e 4 de junho, a Faculdade Futura de Votuporanga promoveu a Primeira Feira de Tecnologias “Do Passado ao Futuro”. O evento aconteceu das 19h às 22h, na sede da instituição de ensino, com entrada gratuita para alunos e comunidade externa.

Durante os dois dias, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto inovações tecnológicas que marcaram diferentes períodos da história, numa proposta que convidou o público a embarcar em uma verdadeira viagem no tempo. Foi possível ver de perto diversas inovações que transformaram o mundo ao longo do tempo: da máquina de escrever aos avanços da Inteligência Artificial. Os participantes embarcaram em uma viagem no tempo! Do rádio ao digital, foi possível explorar as tecnologias que marcaram gerações e transformaram a forma como vivemos, ensinamos e aprendemos.

Foi uma experiência interativa e cheia de memórias, criada com carinho pelos alunos de Pedagogia.