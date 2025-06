A homenagem foi proposta pelo vereador Osmair Ferrari (PL)

publicado em 03/06/2025

Atletas e comissão técnica da Escolinha de Futsal foram homenageados durante a sessão ordinária da noite de ontem (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou nesta segunda-feira (2), a entrega de um voto de congratulação à Comissão técnica e atletas da Escolinha de Futsal Categoria, categoria sub-18, que conquistaram o título de campeã na fase regional da Copa da Juventude e o o título de vice-campeã na Super Copa Paulista Sul Minas. A homenagem foi proposta pelo vereador Osmair Ferrari (PL).

Além dos homenageados, a sessão contou também com a presença do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, que também foi citado como um dos responsáveis pelo bom desempenho de Votuporanga. Quem discursou em nome de todos foi o técnico da equipe, Sidney Barbosa Santana, o popular Pigmeu, que agradeceu pelo reconhecimento.

“Quero dizer a todos que ajudaram a gente nesse projeto, além de tirar as crianças das ruas e das drogas, a gente faz um trabalho de social. Hoje estamos aqui graças a confiança do nosso secretário Marcello e ao apoio que ele dá não só para a nossa escolinha, como também para todas as escolinhas da secretaria de Esportes e para o esporte em geral. Onde há lugar para o esporte, não sobre espaço para as drogas”, finalizou o treinador.