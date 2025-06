Independentemente do tipo sanguíneo, é necessário ter sempre doadores à disposição, para manter o estoque sempre abastecido

publicado em 17/06/2025

Coleta de sangue nesta semana será terça e quarta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Por conta do feriado de Corpus Christi, a coleta de sangue em Votuporanga nesta semana será nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18). Na cidade, o estoque da Unidade de Coleta de Sangue é considerado crítico.



