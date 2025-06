Para participar, os interessados devem baixar gratuitamente o aplicativo da ACV Votuporanga, disponível tanto na Google Play quanto na App Store

publicado em 10/06/2025

Após a instalação, é necessário apenas avaliar uma empresa associada diretamente pelo app. Segundo os organizadores, o processo é simples, rápido e gratuito (Foto: ACV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A promoção especial do Dia dos Namorados promovida pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) em parceria com a Brisas Tur termina na quinta-feira (12). A ação, que tem como objetivo incentivar a interação entre consumidores e o comércio local, oferece como prêmio uma viagem com city tour para Campos do Jordão, em uma parceria firmada com a agência de turismo.

Para participar, os interessados devem baixar gratuitamente o aplicativo da ACV Votuporanga, disponível tanto na Google Play quanto na App Store. Após a instalação, é necessário apenas avaliar uma empresa associada diretamente pelo app. Segundo os organizadores, o processo é simples, rápido e gratuito. Ao concluir a avaliação, o participante já estará automaticamente inscrito para o sorteio.