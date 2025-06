No domingo, dia 1.o de junho, houve Missa, celebrada pelo padre Murilo; no próximo sábado, dia 7, tem jantar festivo na Stanza La Bella Itália.

publicado em 03/06/2025

A Associação Italiana de Votuporanga que congrega descendentes italianos radicados em Votuporanga e na região, celebrou no último domingo, dia 1, o “Dia da Itália”com Missa oficiada pelo padre Murilo de Souza da Silveira, na Paróquia São Benedito e Nossa Sra. de Fátima (Foto: Divulgação)

A Associação Italiana de Votuporanga que congrega descendentes italianos radicados em Votuporanga e na região, celebrou no último domingo, dia 1, o “Dia da Itália”com Missa oficiada pelo padre Murilo de Souza da Silveira, na Paróquia São Benedito e Nossa Sra. de Fátima. Na oportunidade os membros da conhecida Sociedade Italiana reverenciaram a memória dos seus antepassados com a celebração do ato religioso. No momento do ofertório, a Associação Italiana ofereceu donativos, como materiais não perecíveis, aos representantes vicentinos daquela Paróquia para atendimento dos mais necessitados assistidos por aquela comunidade.

A comunidade italiana, representada pelos seus descendentes, atuam nos mais diversos segmentos de atividades em Votuporanga. São membros de famílias tradicionais e conhecidas que ostentam com respeito e glória nomes de origem herdados dos seus patriarcas. Nos encontros da Associação, é comum ouvir a história travada pelos verdadeiros pioneiros, oriundos da Itália, que aquí chegaram, desprovidos de recursos financeiros e com sacrifícios desbravaram o sertão e se dedicaram ao cultivo da lavoura, principalmente, do café. São relatos comoventes.

Para manter a tradição, a Associação Italiana se reúne com frequência em sua sede própria, localizada nas proximidades do Horto Florestal. Nas reuniões mantém-se o costume dos antepassados estreitando a boa amizade, as músicas italianas, as campanhas de doações as entidades, o acompanhamento dos fatos da Itália e do Brasil, sempre precedido por um momento de fé e devoção à Deus, além é claro, sem faltar o melhor da cozinha italiana.



Os assuntos de interesse da comunidade também são pautados nas reuniões italianas.

Jantar