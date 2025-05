A iniciativa busca oferecer qualificação profissional, considerada um diferencial essencial para quem pretende ingressar no mercado de trabalho ou aprender uma nova profissão

publicado em 27/05/2025

Além do curso de Auxiliar de Cozinha, seguem abertas as inscrições para o curso gratuito de Preparo de Marmitas Saudáveis (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional, considerada um diferencial essencial para quem pretende ingressar no mercado de trabalho ou aprender uma nova profissão.

O curso de Auxiliar de Cozinha é voltado para quem deseja atuar em diversos segmentos do setor alimentício, como lanchonetes, bares, restaurantes, padarias e cozinhas hospitalares, entre outros ambientes. A qualificação visa capacitar os participantes para desempenharem funções relacionadas ao preparo de alimentos, seguindo normas de segurança e higiene.

Os interessados em participar devem ter mais de 18 anos e possuir, no mínimo, o Ensino Fundamental II incompleto. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade do CTMO, localizada na rua Barão do Rio Branco, 4.497, no Prolongamento da Vila Paes Deoclécio Lasso. No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade (RG) e CPF. O atendimento ocorre das 9h às 15h, e as vagas são limitadas.

As aulas serão ministradas na Unifev Campus Centro, no período de 17 de junho a 29 de outubro, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30.

Durante o curso, os participantes aprenderão a auxiliar o cozinheiro no pré-preparo e na elaboração de pratos, além de organizar, higienizar, armazenar e conservar alimentos, cozinhas, equipamentos e estoques.

Preparo de Marmitas Saudáveis

Além do curso de Auxiliar de Cozinha, seguem abertas as inscrições para o curso gratuito de Preparo de Marmitas Saudáveis.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental I e comparecer ao CTMO, no mesmo endereço e horário mencionados anteriormente.

As aulas deste curso estão previstas para ocorrer de 2 a 16 de junho, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30.

Nesta qualificação, os participantes aprenderão a produzir marmitas saudáveis, aplicando boas práticas de manipulação, desenvolvendo cardápios com técnicas de conservação de alimentos e elaborando fichas técnicas de forma prática e segura.