Evento deve ser oficialmente lançado no próximo dia 25 de junho; festa será realizada de 7 e 10 de maio do ano que vem

publicado em 13/05/2025

O Votu International Rodeo arrastou uma multidão em 2025 e já deu pistas de que será ainda maior em 2026 (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A primeira edição do Votu International Rodeo terminou no domingo (11), mas já deixou pistas de como será a festa em 2026. Depois de arrastar uma verdadeira multidão para o Centro de Eventos Helder Galera, a Cia Tércio Miranda, organizadora da festa, já confirmou a edição do ano que vem, que será de 7 a 10 de maio e apresentou as silhuetas dos cantores quem devem se apresentar no evento.

A imagem gerou grande especulação nas redes sociais. Pelas sombras internautas dizem ter identificado artistas como Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Jorge & Matheus. Outros chutaram nomes como o de Gustavo Mioto, Alok, Fellipe Araújo dentre outros.

Apesar de toda a especulação, a organização do evento não confirmou nenhuma das atrações. Todos os shows devem ser anunciados oficialmente em um evento de lançamento programado para o próximo dia 25 de junho.

A festa

O evento, que aconteceu no Centro de Eventos Helder Galera, teve sua abertura oficial na noite do último dia 8, com o show de Maiara & Maraísa e o encerramento ficou por conta da dupla Zé Neto & Cristiano, no domingo (11).

A organização ainda não divulgou os números oficiais, mas a estimativa é de que mais de 70 mil pessoas tenham passado pelo recinto durante os quatro dias de festa. Arquibancadas, Área Vip e camarotes ficaram completamente preenchidos durante as montarias, assim como a arena, durante os shows.

Para se ter noção sobre a quantidade de pessoas que prestigiaram o Votu International Rodeo, o acesso ao recinto da festa, que é feito por meio da vicinal Ângelo Comar (que liga Votuporanga a Parisi) “travou”. As duas principais vias de ligação à vicinal, a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a rodovia Péricles Bellini, registraram congestionamentos de quilômetros.

O tempo no trânsito, porém, não desanimou o público, que vibrou com as montarias de alto nível, bem como não parou de cantar um único minuto durante os shows.

Por falar em montarias, a equipe vencedora do rodeio foi a ACR (Associação de Campeões de Rodeio), enquanto o peão campeão foi Rafael Ribeiro do time Circuito Rancho Primavera. O prêmio total do Rodeio foi de R$ 215 mil (saiba mais na página 9).

Já na solidariedade, o grande ganhador da campanha Ação Entre Amigos, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, foi Rogério Figueredo Lacerda. Ele vai levar para casa um carro 0km doado pelo empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão. Toda a renda arrecadada pela ação foi injetada diretamente nos caixas das entidades assistenciais de Votuporanga (veja mais na página 5).