Evento mobiliza 32 unidades do Sebrae Aqui na região e oferece serviços para regularização e impulsionamento de pequenos negócios

publicado em 27/05/2025

A ação faz parte de um esforço nacional para apoiar empreendedores e incentivar a profissionalização dos negócios de menor porte (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP realiza, entre os dias 26 e 30 de maio, a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), com atendimentos gratuitos voltados à formalização, regularização e orientação de pequenos negócios em toda a região de Votuporanga. A ação faz parte de um esforço nacional para apoiar empreendedores e incentivar a profissionalização dos negócios de menor porte.

Na área de abrangência do Escritório Regional de Votuporanga, 32 unidades do Sebrae Aqui participam da mobilização. Entre os municípios envolvidos estão Aspásia, Dolcinópolis, Estrela D'oeste, Fernandópolis, Floreal, General Salgado, Guarani D'oeste, Guzolândia, Indiaporã, Jales, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Parisi, Pontalinda, Riolândia, Santa Clara D'Oeste, Santa Fé Do Sul, Santana Da Ponte Pensa, São Francisco, Sebastianópolis Do Sul, Turiúba, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

Em Votuporanga, um dos destaques da programação será a Loja Colaborativa MEI, que funcionará no dia 28 de maio, das 8h às 13h. A ação reunirá microempreendedores locais para expor e comercializar seus produtos, estimulando o empreendedorismo, o consumo consciente e a valorização da produção regional.

Atendimentos

Durante toda a semana, os atendimentos serão feitos no Sebrae Aqui, gratuitamente, por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia.

Entre os serviços oferecidos estão a formalização e baixa de CNPJ, regularização de pendências, envio da Declaração Anual do MEI, cujo prazo se encerra no dia 31 de maio, emissão de notas fiscais e orientações sobre marketing digital, gestão financeira e organização empresarial.

A programação completa da Semana do MEI com as ações que serão realizadas em todo o Estado de São Paulo pode ser consultada na página da Semana do MEI pelo link https://contato.sebraesp.com.br/semanadomei/.