publicado em 22/05/2025

Secretarias da Saúde e Fazenda realizam no dia 27 audiências públicas para apresentação do balanço de suas atividades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais da Saúde e da Fazenda, realizará audiências públicas na terça-feira (27), para discutir importantes questões relacionadas à gestão pública. Os encontros ocorrerão no Plenário da Câmara Municipal.

A primeira audiência está marcada para às 15h e tem como objetivo a Apreciação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2025. Durante essa audiência, serão apresentados os resultados alcançados no período, avaliando-se o desempenho financeiro do município e a execução dos investimentos previstos.

Em seguida, às 15h30, terá início a segunda audiência, que visa a apreciação do Relatório da Execução Orçamentária da Saúde referente ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2025. Além disso, serão apresentadas as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde nesse período, buscando-se um panorama completo das ações e investimentos destinados à área da saúde.

As audiências públicas são um importante mecanismo de transparência e participação cidadã na gestão pública. Elas proporcionam a oportunidade para que os munícipes acompanhem e fiscalizem a utilização dos recursos públicos, bem como compreendam o desempenho das políticas implementadas.