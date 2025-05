Os mecânicos participaram da maior feira do setor automotivo da América Latina nos dias 24 e 25 de abril em São Paulo

publicado em 05/05/2025

Profissionais do setor automotivo de Jales e Fernandópolis tiveram a oportunidade de participar da Automec 2025, considerada a maior e mais completa feira do mercado de reposição e reparação automotiva da América Latina. A iniciativa vem de um projeto do Sebrae-SP para fomento do setor na região.

Para facilitar o acesso ao evento, foi disponibilizado dois ônibus, um que saiu no primeiro dia (24 de abril) de Fernandópolis e outro para o segundo dia ( 25 de abril) de Jales, ambos com destino a São Paulo.

Voltada à comunidade de profissionais do setor automotivo, a Automec reuniu as principais marcas de reposição, manutenção, reparação, acessórios e equipamentos voltados a todos os tipos de veículos. A feira é reconhecida como uma plataforma de negócios, relacionamento e atualização técnica para mecânicos, eletricistas, donos de oficinas, lojistas e demais profissionais do setor.

“Essa ida até a feira faz parte do projeto com oficinas mecânicas da região, que vem para fomentar o trabalho desses empreendedores, que em muitos casos enfrentam desafios como a falta de organização interna, processos e dificuldades na gestão. A feira vem para trazer novos horizontes a esses empreendedores”, relatou Márcio Neves, analista de negócios e um dos idealizadores do projeto.

Em Jales, essa iniciativa contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Jales, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo.

Para Fernando Rodrigues Ribeiro, de uma recuperadora de Jales, o evento foi importante para conhecer novas oportunidades e técnicas para continuar no mercado. “Agradeço ao Sebrae-SP pela chance de conhecer essa feira, foi muito importante e um aprendizado muito grande”, disse ele.