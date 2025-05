O evento, que distribuiu um total de R$ 215 mil em prêmios, atraiu peões de diversas partes do Brasil e do exterior

publicado em 13/05/2025

Tércio Miranda, Rafael Ribeiro e Rosana Miranda; rodeio do Votu International foi um sucesso Peões da equipe ACR comemoram a vitória; time faturou R$ 125 mil (Foto: Votu International Rodeo)

Após oito anos sem sediar um rodeio profissional, Votuporanga recebeu de braços abertos o Votu International Rodeo, que começou na quinta-feira (8) e terminou na noite de anteontem. A arena foi montada no Centro de Eventos Helder Henrique Galera e reuniu um público expressivo, entusiasmado com o retorno das montarias à cidade.

O evento, que distribuiu um total de R$ 215 mil em prêmios, atraiu peões de diversas partes do Brasil e do exterior, incluindo representantes dos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os destaques estava o campeão mundial, o brasileiro Cássio Dias, atualmente residente nos Estados Unidos.

Na disputa individual, o grande vencedor foi Rafael Ribeiro, da equipe CRP, que conquistou o primeiro lugar e recebeu o prêmio de R$ 20 mil. “O cowboy tem um desempenho invejável e alcançou a glória”, destacaram os organizadores.

Já na competição por equipes, o título ficou com a ACR, que levou R$ 125 mil pela vitória. “O time da ACR foi o grande campeão da disputa por equipes do Votu International Rodeo 2025. Os atletas deram um show na arena em uma final de alto nível”, frisaram os organizadores.

Com a presença de nomes importantes do cenário nacional do rodeio, o evento demonstrou que Votuporanga ainda mantém um público fiel e apaixonado pelo esporte.

De acordo com os organizadores da festa, o casal Tércio e Rosana Miranda, o resultado do evento foi bastante positivo. A estrutura, o nível técnico das montarias e a participação internacional contribuíram para apontar o Votu International Rodeo como um dos eventos promissores do rodeio nacional.

Cobiçado

O touro Cobiçado, da Companhia Tércio Miranda, foi escolhido o “Melhor Touro” do Votu International Rodeo. “O touro segue dando um show a cada montaria. O bicho é brabo demais!”.

‘Desafio do Bem’