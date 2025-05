Votu Internacional Rodeo começa na noite de hoje em Votuporanga; existe uma grande expectativa para as montarias

publicado em 08/05/2025

Jaxton Trujillo Mortensen, Jesse Hopper, Riley Barg e Álvaro Aguilar são alguns dos peões (Foto: Reprodução/Instagram Votu Internacional Rodeo)

Daniel Marques

Começa nesta quinta-feira (8), em Votuporanga, o Votu Internacional Rodeo, evento que promete atrair os olhares do público apaixonado por montarias e competições de alto nível. Um dos grandes destaques da programação será o rodeio internacional, que contará com a participação de cinco peões estrangeiros.

Representando os Estados Unidos, estarão os competidores Jaxton Trujillo Mortensen, Jesse Hopper e Riley Barg. Já o México será representado pelos peões Álvaro Aguilar e Carreon Rivas. Segundo os organizadores, a presença internacional é um dos pontos altos do evento e deve elevar ainda mais o nível da disputa.

A competição distribuirá um total de R$ 215 mil em prêmios e reunirá os melhores cowboys do Brasil e do exterior. Em um formato inédito, os peões participarão divididos em equipes, representando diferentes circuitos e associações. Cada campeonato enviará cinco representantes, que competirão em um sistema de times, formado por atletas da Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e Circuito Rancho Primavera (CRP).

A proposta, segundo os organizadores, é proporcionar disputas mais emocionantes e equilibradas, reunindo os principais nomes da montaria em touros da atualidade.