publicado em 27/05/2025

Andrea Silva de Jesus ganhou o prêmio principal da campanha do Dia das Mães (Foto: ACV)

Daniel Marques

Os últimos dias têm sido muito positivos para Andrea Silva de Jesus. A produtora rural e estudante de medicina teve um filho e ganhou a Honda Biz zero quilômetro da campanha do Dia das Mães realizada pela ACV e Porecatu. A entrega dos cerca de R$ 30 mil em prêmios ocorreu na manhã do último sábado, no Porecatu da avenida Brasil.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Andrea, que mora na zona rural de Votuporanga, entre o município e Valentim Gentil, contou que o pequeno Pietro, o caçula de quatro filhos, já chega com sorte. “Estou muito feliz! Eu não esperava porque só tinha um cupom”, contou.

Ela, que tem 39 anos, cursa medicina na cidade de Fernandópolis, e vai dar um tempo na graduação, pelo menos por um tempo, para cuidar do Pietro, que tem só 13 dias de vida. Andréa é da Bahia, está em Votuporanga há 10 anos e sempre quis ter uma Biz. “É uma vontade que tenho há bastante tempo, e agora aconteceu”, revelou.

Além da moto, a campanha também premiou outros clientes com cinco vales-Porecatu no valor de R$ 1 mil e cinco vales-compras de R$ 1 mil, válidos em estabelecimentos associados à ACV. A entrega foi acompanhada por autoridades locais, representantes do comércio e da comunidade, que compartilharam da alegria dos ganhadores.

A presidente da ACV, Natália De Haro, destacou a importância de ações como essa para fortalecer o comércio local. “Momentos como este nos mostram que nosso trabalho vale a pena. É gratificante ver a alegria dos ganhadores, especialmente da Andrea, que emocionou a todos com sua história”, afirmou.