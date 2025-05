A Prefeitura de Valentim Gentil realizou a instalação de 18 aparelhos de ar-condicionado em locais da cidade

publicado em 27/05/2025

O prefeito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão, falou sobre a instalação dos aparelhos (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

A região Noroeste do Estado de São Paulo é caracterizada por altas temperaturas ao longo de grande parte do ano, com verões marcados por calor intenso e sensação térmica elevada. Esse clima predominantemente quente torna necessária a adoção de medidas que proporcionem ambientes mais confortáveis em espaços públicos e privados, especialmente em locais de grande circulação, como escolas e creches.

Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil realizou a instalação de 18 aparelhos de ar-condicionado em diversas unidades públicas do município. As escolas, creches e o velório municipal foram contemplados com a iniciativa, que visa oferecer maior conforto térmico para alunos, profissionais da educação e a população em geral.

Entre os locais que receberam os equipamentos está a Escola Vicente Santoro. Para garantir o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados na unidade, a Prefeitura providenciou a instalação de um novo transformador. A medida permitirá que todos os equipamentos operem simultaneamente, sem sobrecarregar a rede elétrica da escola. “Estão sendo instalados aparelhos de ar-condicionado para melhor atender vocês, para você se sentir em um lugar mais agradável. É a Administração Municipal trabalhando para melhoria no nosso município”, comentou o prefeito Claudinei do Skinão.

A climatização nas escolas desempenha um papel fundamental para o melhor aprendizado dos estudantes. Ambientes com temperaturas adequadas favorecem a concentração, reduzem o estresse e o cansaço, além de proporcionar maior conforto físico, fatores essenciais para o bom desempenho escolar. Em locais muito quentes, como a região Noroeste do Estado de São Paulo, o calor excessivo pode prejudicar a atenção dos alunos, dificultando a assimilação de conteúdos e o desenvolvimento das atividades pedagógicas. A instalação de aparelhos de ar-condicionado contribui para criar um ambiente mais saudável e propício ao aprendizado, beneficiando tanto os estudantes quanto os profissionais da educação.