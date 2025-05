Empresa responsável pelo transporte do trabalhador não teria cumprido o seu acordo com o poder executivo

publicado em 15/05/2025

Prefeito Claudinei do Skinão ao lado do Vice prefeito Sérgio Ladeira em live realizada no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

O prefeito de Valentim Gentil, Claudinei do Skinão, realizou uma live nas redes sociais na noite desta quarta-feira (14), ao lado do vice-prefeito Sérgio Ladeira, com o objetivo de esclarecer críticas que a administração municipal vinha recebendo nas redes sociais. A transmissão ocorreu pela conta oficial da Prefeitura no Instagram.

O principal tema abordado foi a suspensão do transporte municipal destinado aos trabalhadores que se deslocam diariamente para Votuporanga. A medida gerou repercussão entre os munícipes após a retirada de um dos ônibus da prefeitura, que havia sido substituído por um veículo da empresa Itamarati — decisão que fazia parte de um acordo firmado entre o Executivo Municipal e a empresa privada.

De acordo com o prefeito Claudinei, a empresa solicitou um reajuste de 14% no valor do passe do trabalhador. A prefeitura autorizou o aumento por meio de processo licitatório e, como parte do acordo, a Itamarati se comprometeu a manter a linha de transporte dentro do município. Posteriormente, a empresa também propôs ampliar a quantidade de passes mensais de cerca de 2 mil para 5 mil, o que representaria um repasse de aproximadamente R$ 44 mil mensais aos cofres da prefeitura.

Em contrapartida, a administração municipal solicitou à empresa a disponibilização de uma segunda linha de ônibus, exclusiva para o transporte dos trabalhadores até Votuporanga. Contudo, segundo o prefeito, o compromisso não foi cumprido pela empresa, gerando um desequilíbrio financeiro para o município, que teria que arcar tanto com o aumento do valor repassado quanto com os custos da linha municipal que precisou ser reativada.

Diante do impasse e do descumprimento contratual por parte da empresa, a prefeitura decidiu retomar o modelo anterior, com a operação simultânea de um ônibus da Itamarati e um ônibus do município para garantir o transporte dos trabalhadores.

Durante a live, o prefeito Claudinei reafirmou seu compromisso com a população e explicou que a decisão inicial foi tomada pensando na qualidade do serviço e na responsabilidade com o dinheiro público: “Nós nunca queremos atrapalhar a vida de ninguém, nós apenas queríamos naquele momento melhorar a situação de todos os trabalhadores que vão pra Votuporanga. Contando com a certeza de que os ônibus da Itamarati tinham uma melhor qualidade, por ser um ônibus mais novo do que os ônibus do município, pensamos na população, mas também tivemos que pensar nos cofres públicos, e trabalhar com responsabilidade, pois a empresa não cumpriu com o seu acordo”, afirmou o prefeito.