Em evento no Parque da Cultura, os alunos dos cursos de edição de vídeo e criação de roteiros receberam seus certificados

publicado em 29/05/2025

Noite de encerramento do projeto Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO cinema do Parque da Cultura de Votuporanga foi palco do encerramento do projeto Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual, na noite desta quarta-feira (28). Na oportunidade, os alunos dos cursos de edição de vídeo e criação de roteiros receberam seus certificados, após a apresentação dos projetos finais desenvolvidos durante as aulas.Os curtas-metragens apresentados no cinema foram resultado de uma parceria entre os participantes dos dois cursos: os vídeos elaborados pelos alunos de edição foram roteirizados pelos estudantes do curso de criação de roteiros.Familiares e convidados estiveram presentes para prestigiar as exibições dos projetos audiovisuais produzidos pelos alunos. Após as apresentações, os participantes de ambos os cursos receberam seus certificados de conclusão. O curso de criação de roteiros foi ministrado por Karen Oliveira, enquanto a formação em edição de vídeos ficou sob a responsabilidade de Junio Romero.Em conversa com a reportagem do jornal, a professora Karen destacou a importância do projeto para a cidade. “Foi muito bom essa iniciativa vir para Votuporanga, foi um curso extenso, de quase 50 horas, então conseguimos abordar bem profundamente várias questões importantes, como estrutura narrativa, construção de personagem, introdução de personagem, entre outros aspectos”, afirmou.O Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual foi uma iniciativa promovida por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Instituto Neoenergia e Neoenergia Elektro, apoio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e realização da GS Comunicação & Cultura em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. “Foi muito legal ver esses alunos evoluindo, se soltando cada vez mais na escrita. Eu fui contemplada com alunos muito criativos, então tivemos uma troca imensa, e hoje nós colhemos todo esse empenho, exibindo esses curtas maravilhosos, muito bem-feitos e de alunos muito esforçados. Tudo isso nos deixa muito felizes”, concluiu Karen.