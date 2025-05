A montaria durou cerca de cinco segundos, tempo suficiente para que o AN demonstrasse sua força e agilidade

publicado em 10/05/2025

Frederico Araújo e o touro Acesso Negado (Foto: Votu International Rodeo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs fãs de rodeio que saíram de casa com a intenção de ver o touro de mais de R$ 1 milhão não se arrependeram. A arena do Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga, foi palco da aguardada estreia de Acesso Negado no circuito profissional de montarias, durante o Votu International Rodeo, na noite desta sexta-feira (9).Considerado o animal de rodeio mais caro do Brasil, o touro foi adquirido em 2023 por R$ 1.087.000 pelo empresário Tércio Miranda e sua esposa Rosana, organizadores do Votu International. A expectativa em torno da primeira apresentação do animal era grande, atraindo um público expressivo que acompanhou de perto cada movimento do animal.O peão encarregado da montaria foi Frederico Araújo, integrante da Ekip Rozeta e natural de Jaboticatubas, em Minas Gerais. A montaria durou cerca de cinco segundos, tempo suficiente para que o Acesso Negado demonstrasse sua força e agilidade, derrubando o cowboy de forma rápida. Após o peão ser lançado ao chão, o touro continuou agitado e partiu em direção a outras pessoas que estavam na arena. Entre os atingidos, um fotógrafo foi acertado em cheio pelo animal, enquanto os salva-vidas, conhecidos como palhaços de rodeio, também precisaram agir rapidamente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.A estreia reforçou a imagem do Acesso Negado como uma das principais estrelas do rodeio nacional. O animal é um dos destaques de um projeto de melhoramento genético voltado à criação de touros de alta performance, e sua participação em eventos como o Votu International tem atraído olhares do setor e do público. O desempenho na arena foi acompanhado com entusiasmo por quem compareceu ao local, em uma noite marcada pela adrenalina e pela presença de um dos touros mais promissores do país.