Pessoas em situação de rua receberam cobertores, agasalhos e orientações sobre os serviços ofertados gratuitamente pelo município; campanha Aquece Votu envolve sociedade a doar e poder ajudar quem mais precisa

publicado em 30/05/2025

Com o início da queda das temperaturas, a Prefeitura de Votuporanga começa a articular as ações para atender aos que mais precisam (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o início da queda das temperaturas, a Prefeitura de Votuporanga começa a articular as ações para atender aos que mais precisam. E entre os que necessitam de um olhar especial do poder público estão as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.Nesta semana, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e o secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, iniciaram a entrega de cobertores e agasalhos às pessoas em situação de rua em locais estratégicos como as praças São Bento, Santa Luzia, Matriz e outras. A ação também se estendeu em alguns bairros.Além da entrega de cobertores, a equipe realizou abordagens sociais, levando informações sobre os serviços disponíveis gratuitamente no município como a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) para receberem acolhimento e benefício eventual de viagem, garantindo apoio e dignidade nesse processo.Também foi divulgado o projeto Prato Solidário, uma iniciativa do Fundo Social que fornece, diariamente, marmitas gratuitas às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. O projeto é realizado em parceria com as entidades socioassistenciais Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Associação Beneficente Irmão Mariano Dias (Tio Cuin). A entrega das marmitas é feita na Comunidade São Francisco de Assis, que oferece espaço para uma refeição digna à essas pessoas. “Sabemos que os dias frios são ainda mais difíceis para quem vive nas ruas e essas ações são fundamentais para garantir dignidade e minimizar o sofrimento”, Rose Seba.O secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, reforçou que a equipe está preparada para oferecer escuta, acolhimento e buscar alternativas para que essas pessoas possam sair das ruas. “Nenhuma pessoa deve enfrentar o frio sozinha. A rua não é lugar para ninguém, muito menos no inverno”, ressaltou.A ação continua nos próximos dias, com equipes mobilizadas para oferecer atendimento e monitorar os casos mais urgentes.Para que as pessoas em situação de rua e as que também estão em vulnerabilidade social recebam amparo com a queda das temperaturas, o Fundo Social está com a campanha Aquece Votu em andamento. A população pode exercer a solidariedade contribuindo com doações de roupas e agasalhos em bom estado, levando nas escolas municipais e consultórios municipais ou diretamente no Fundo Social de Solidariedade até o final de junho. Os itens arrecadados serão distribuídos também para as 38 entidades assistidas pelo órgão.Neste ano, a campanha chega a sua quinta edição consecutiva. O objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação em parceria com a população, entidades, clubes de serviço e demais instituições, e proporcionar melhores condições às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os períodos mais frios.